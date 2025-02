WNBA : Janelle Salaün s’engage avec les Golden State Valkyries

Belle signature qui renforce le contingent français en WNBA ! Janelle Salaün vient de s’engager avec les Valkyries de Golden State, la nouvelle franchise basée à San Francisco. Première aventure outre-Atlantique pour la tricolore, qui rejoint son frère Tidjane au pays de l’Oncle Sam.

Mine de rien, les Valkyries sont en train de se constituer un roster plus que sérieux pour leur première saison en WNBA. Ça sent fort le basket international, ça sent très bon le basket. Et la dernière signature en date est française, messieurs dames. Il s’agit de Janelle Salaün. Vice-championne olympique avec les Bleues l’été dernier, la pensionnaire actuelle du Familia Schio en Italie va pouvoir découvrir une nouvelle facette du basket féminin : la WNBA.

Relentless, competitive, and ready to set the tone — the Valkyries have signed Janelle Salaün! pic.twitter.com/smXe6PNWE6

— Golden State Valkyries (@valkyries) February 5, 2025

Chez les Valkyries, elle rejoindra notamment Iliana Rupert et Carla Leite, ses coéquipières en équipe de France, mais aussi de redoutables adversaires internationales… comme Julie Vanloo et Kyara Linskens. La saison est prévue pour démarrer le 16 mai prochain. Et on sera évidemment devant pour voir nos tricolores briller devant le public américain.