Paul George tourne à… 10 points de moyenne depuis 5 matchs

Auteur de seulement 2 points en 37 minutes cette nuit face aux Nets, Paul George confirme sa forme catastrophique du moment. Et pendant ce temps-là, Philadelphie continue de couler…

Au moment de choisir les forwards à l’Est pour le All-Star Game 2025, il a vite été évident que les options étaient limitées cette saison. Avec Franz Wagner et Paolo Banchero souvent à l’infirmerie, le cas Pascal Siakam est devenu une évidence pour accompagner les Tatum, Towns et Giannis. Et Paul George dans tout ça ? Il n’a jamais été mentionné. Logique puisque l’ailier n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était il y a encore quelques mois à Los Angeles.

Depuis la signature de son très gros contrat aux Sixers, Paul George est devenu Podcast P. On parle plus de lui pour ses émissions que pour ses exploits sur le terrain.. Gêné par quelques blessures, George ne rassure quasiment jamais quand il est en tenue. Avec 16 points de moyenne, il réalise actuellement sa pire saison au scoring depuis son année sophomore (on ne compte pas le morceau de saison 2014-15 aux Pacers).

Et si certains se disaient que ça ne pouvait pas être pire, Paul George aime bien les challenges. De retour de blessure depuis 5 matchs, Paul George a encore baissé son apport. Sur les cinq rencontres en question, il tourne à 10 points, 3 rebonds, 3 passes, 40% au tir et 35% de loin. Des chiffres indignes d’un joueur de son calibre, quelqu’un qui coûte.. 50 millions la saison, on le rappelle.

Le match de cette nuit face aux Nets a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Seulement 2 points en 37 minutes face aux Nets, clairement pas une machine de guerre, le tout sans Joel Embiid ni Tyrese Maxey ? C’est pas sérieux ! Alors que Quentin Grimes et Kelly Oubre sonnaient la révolte pour les Sixers, Paul George n’a pris que 7 shoots (1/7 au tir) soit le 5ème total du jour pour Philly. À croire qu’il se prend pour un simple role player mais son chèque mensuel est bien celui d’un patron et Paul George est (très, très) loin du compte jusqu’à présent.