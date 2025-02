Markelle Fultz signe chez les Kings pour la fin de saison !

Libre de tout contrat depuis son départ du Magic l’été passé, Markelle Fultz va se relancer chez les Sacramento Kings. Le meneur a signé un contrat pour la fin de saison en Californie.

Revoilà Markelle Fultz ! Sans club depuis quelques mois pour soigner définitivement ses bobos, l’ancien numéro un de Draft s’offre une nouvelle chance en NBA chez les Kings. Ces derniers avaient désespérément besoin d’un meneur supplémentaire depuis le départ de De’Aaron Fox et c’est donc Fultz qui est l’heureux élu selon Shams Charania d’ESPN.

Dans les faits, l’arrivée de Markelle Fultz ne devrait pas bouleverser énormément les Kings, puisque Malik Monk et Zach LaVine vont conserver leurs places dans le backcourt. Cependant, l’ancien d’Orlando pourrait représenter un apport intéressant en sortie de banc, lui qui tourne à 11,1 points, 4,6 passes et 3,4 rebonds de moyenne en carrière.

À 26 ans, Fultz obtient ainsi une nouvelle chance de faire ses preuves en NBA. Premier choix de la Draft 2017 (la même que Jayson Tatum, Donovan Mitchell ou encore.. De’Aaron Fox), il n’a jamais su confirmer le gros potentiel qu’on lui prêtait à l’université de Washington. Plombé par les blessures et incapable de tenir la pression de son nouveau statut, Fultz n’a pu montrer que des flashs de son gros potentiel. Reste à voir si l’air de la Californie lui permettra de relancer sa carrière.

