Brandon Ingram, pas de débuts aux Raptors avant la saison prochaine ?

Présenté hier du côté de Toronto, Brandon Ingram a donné ses premières impressions en tant que membre des Raptors. Pour ce qui est de ses débuts sous l’uniforme rouge et noir, il faudra sans doute attendre encore un peu.

La trade deadline a beau être terminée depuis une semaine, il a fallu attendre ce mercredi pour voir Brandon Ingram poser avec le maillot des Raptors. Au programme, les premières réactions protocolaires et sans surprise, l’ailier All-Star s’est dit ravi de pouvoir débuter le nouveau chapitre de sa carrière à Toronto. Des propos rapportés par Josh Lewenberg de TSN Sports.

« Au début de l’année, à chaque fois que le calendrier est publié, la première équipe entourée est Toronto, pas pour l’équipe, mais pour la ville. Et puis, j’ai senti que j’avais besoin d’un nouveau départ. Un nouveau départ quelque part où les gens jouent dur et écoutent. J’ai entendu de bonnes choses sur Scottie [Barnes], j’ai entendu de bonnes choses sur [Immanuel] Quickley et j’ai pensé que c’était un bon choix offensivement et défensivement. Et Darko [Rajakovic] y a aussi contribué ».

Des propos qui devraient plaire aux fans car la ville de Toronto n’est pas vraiment connue comme une localisation recherchée par les stars NBA lors de la Free Agency. Brandon Ingram a lui déjà mis un terme à “sa Free Agency 2025” puisqu’il a prolongé peu après son arrivée dans l’Ontario avec un contrat de 3 ans. Avec ce nouveau départ au Canada, Ingram entend bien reprendre le cours de sa carrière, lui qui a bien douillé avec les blessures en Louisiane (seulement 18 matchs joués cette année et jamais plus de 64 par an en 5 saisons et demi). Alors que le All-Star Week-end ouvre ses portes à San Francisco, Brandon Ingram compte bien revenir parmi les étoiles dans les prochaines années. C’est en tout cas l’un de ses objectifs en rejoignant les Raptors.

« La première chose que j’ai entendue [de la part des Raptors], c’est qu’ils veulent que je redevienne un All-Star et que je joue un rôle important dans ce qu’ils feront à l’avenir. Je veux venir ici et apprendre. Je veux venir ici et être une éponge, créer une culture de la gagne mais aussi écouter. Je veux faire tout ce que le coach demande et essayer d’être un exemple chaque jour ».

Appelé à devenir le co-leader des Raptors aux côtés de Scottie Barnes, Brandon Ingram va néanmoins devoir prendre son mal en patience pour faire ses débuts avec Toronto. Toujours gêné par sa cheville, il n’a plus joué depuis le 7 décembre. Selon le coach, Darko Rajakovic, Ingram sera réévalué toutes les deux semaines, avec des débuts potentiellement courant mars. Rajakovic a aussi expliqué qu’il était possible que son nouveau joueur doive attendre la rentrée pour faire ses débuts. Il faut dire que Toronto ne joue rien à l’Est et la présence d’Ingram pourrait rapporter quelques victoires qui compliqueraient les plans de la franchise à la Lottery. Aussi, peut-être vaut-il mieux qu’il fasse l’impasse sur la fin de saison pour arriver à 100% à la prochaine reprise, histoire de bien faire les choses.

Source texte : TSN Sports