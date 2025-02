JuJu Watkins impériale en NCAA : 38 points et 8 contres dans le derby entre USC et UCLA !

Un match historique pour le diamant du basketball féminin américain. JuJu Watkins a dominé UCLA de la tête et des épaules dans le derby de Californie du Sud, pour permettre à USC de renverser son rival, invaincu cette saison en NCAA. Une performance énorme.

38 points, 11 rebonds, 8 contres et 5 passes, à 6/9 à 3 points. Une performance de titan pour JuJu Watkins, qui est devenu la première joueuse depuis 20 piges à envoyer plus de 35 points, 5 passes et 5 contres dans le championnat universitaire. Une merveille de prestation qui ne renforce qu’un peu plus l’intérêt du monde professionnel autour de sa personne.

Elle ne pourra pas rejoindre la WNBA avant 2027 et on peut donc imaginer que la hype risque d’exploser d’ici à la date de la Draft WNBA. Watkins est par ailleurs déjà numéro 1 dans toutes les mocks. Un bijou, qu’on vous dit. Avec USC, elle fait partie des meilleures équipes de la compétition, on devrait donc en entendre parler au printemps…