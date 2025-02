Kevin Durant : un transfert des Suns inévitable cet été ?

Si Kevin Durant n’a finalement pas été transféré à la trade deadline, ce n’est peut-être que partie remise. Les rumeurs devraient revenir de plus belle cet été…

Sommes-nous en train de voir la fin de l’aventure KD à Phoenix ? Si l’on en croit l’insider d’ESPN Brian Windhorst, c’est fort probable.

“Kevin Durant va probablement se faire transférer cet été” a déclaré Windhorst sur l’émission Get Up hier. “Il le sait, les Suns le savent, le reste de la Ligue le sait aussi. […] Honnêtement, il n’y a pas vraiment de controverse. Ils ont un bilan négatif, ils ont une masse salariale de 230 millions de dollars, à laquelle il faut ajouter plus de 100 millions en taxe. […] Vous avez une équipe extrêmement chère, qui ne gagne pas, et son joueur le plus cher (KD) joue bien mais ne leur permet pas (aux Suns) de gagner.”

Souvent bien informé, Brian Windhorst a ajouté que les Suns vont explorer le marché des transferts dans quelques mois en consultant Durant, contrairement à l’épisode de la trade deadline.

“[Kevin Durant is] probably going to get traded this summer. He knows it, the Suns know it, the rest of the league know it. They’re gonna enjoy him while they have him.”

Brian Windhorst on KD’s potential exit from Phoenix this summer.

(via @GetUpESPN)pic.twitter.com/dFQjvdUpj9

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 12, 2025

Pour rappel, avant la deadline du jeudi 6 février, les Suns ont discuté d’un transfert de Kevin Durant avec plusieurs équipes, sans même prévenir KD au préalable. Cela a surpris Durant et probablement fragilisé la relation entre la superstar et la franchise des Suns.

Quand vous ajoutez à ça des résultats collectifs hyper décevants (26 victoires – 28 défaites, 11e de l’Ouest) et une saison qui risque bien de se terminer en eau de boudin, on comprend pourquoi le scénario d’un transfert gagne de plus en plus en crédibilité.

Aspect important à avoir en tête aussi : Kevin Durant va entrer dans sa dernière année de contrat en 2025-26, un élément supplémentaire pouvant pousser les Suns et KD à se séparer dès cet été.

There will be “hard conversations” between the Suns and Kevin Durant this offseason on his future with the team, per @ShamsCharania.

After quietly shopping Durant and almost trading him to the Warriors, many around the NBA believe he will indeed be traded this summer for a haul. pic.twitter.com/GeO4RZWn4w

— Evan Sidery (@esidery) February 13, 2025

Les Suns tenteront peut-être, dans un premier temps, d’améliorer l’équipe autour du duo Devin Booker – Kevin Durant, mais la présence de Bradley Beal (et sa clause de non-transfert) va continuer de bloquer toute flexibilité. De quoi pousser KD vers la sortie, lui qui aura alors l’occasion de rejoindre une franchise beaucoup plus compétitive et équilibrée que Phoenix pour sa fin de carrière.

Pensez à acheter du popcorn, on connaît peut-être déjà la grande saga de l’été.

Source texte : ESPN