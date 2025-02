Chris Finch, satisfait du succès XXL des Wolves contre OKC : “On avait besoin de cette victoire”

Cette nuit, les Wolves ont remporté un prestigieux succès face à une équipe d’OKC qui évoluait certes en back-to-back… mais quasiment au complet. Sans Rudy Gobert ni Mike Conley, c’est un véritable exploit de la part de Minnesota, qui doit construire sur l’état d’esprit de ce match.

Quoi de mieux qu’un succès avant de prendre quelques jours de congés bien mérités ? Les Wolves ont réussi cette nuit l’exploit de prendre l’ascendant sur la meilleure équipe de la ligue, en la limitant à 101 points. Avec un Shai Gilgeous-Alexander qui est rentré tardivement dans son match. Ses apports en rebonds et en passes n’ont pas suffi à redresser la barre. Gros point fort des Loups : le rebond offensif. Sans Rudy Gobert, Minny a surclassé le Thunder dans la catégorie (20-12).

Naz Reid s’est surpassé, terminant meilleur marqueur du match avec 27 unités au compteur, assorties de 14 rebonds et 7 passes. Définitivement un élément majeur de l’équipe. De quoi satisfaire Chris Finch, qui a expliqué après la rencontre que cette victoire était particulièrement souhaitée et qu’il a aimé la manière dont son équipe a joué.

“On avait besoin de ce succès, contre une très bonne équipe. La clé du match était de prendre soin de la balle. En le faisant, on savait qu’on avait une chance de gagner. Tout le monde a participé à la victoire.”

Le gros point de ce match réside sûrement dans le premier quart-temps. Le poster d’Anthony Edwards sur Chet Holmgren a certes galvanisé les troupes, mais 37 points en 12 minutes… on parle de 10 points de plus que la moyenne de l’équipe dans le 1er quart-temps (27,2). Un bon départ qui a directement mis un Thunder en back-to-back dans le rétroviseur, et une avance qui s’est retrouvée à la fin de la partie malgré la remontée éphémère des visiteurs au retour du vestiaire.

ANTHONY EDWARDS PUT CHET ON A POSTER 🤯 pic.twitter.com/oGm9DtJWnP

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2025

On parle sans doute ici du meilleur succès des Wolves cette saison. La suite du programme ? Quelques vacances, puis un enchaînement compliqué avec notamment… deux autres rencontres contre OKC, en back-to-back. Puis les Lakers, à Los Angeles. Une triplette déterminante qui placera soit les Wolves dans le wagon pour la qualification directe en Playoffs, soit dans celui de la lutte pour le Play-in. Une différence de taille.