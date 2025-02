Moins d’un mois après les Paris Games qui ont vu Victor Wembanyama et les Spurs affronter les Pacers à deux reprises, la NBA prévoit de faire escale dans d’autres villes européennes à l’avenir. En tête de liste ? Il y aurait Manchester.

En mai 2024, une salle ultra-moderne de plus de 20 000 places a ouvert ses portes à Manchester : la Co-op Live Arena, située juste à côté du stade de Manchester City. Et cela n’est pas passé inaperçu aux yeux de la NBA.

D’après The Times, la Grande Ligue de basket envisage sérieusement de venir à Manchester pour y organiser des matchs de saison régulière, comme ce qu’on a pu voir avec les NBA Paris Games ces dernières années. Un deal serait même sur le point d’être finalisé pour l’organisation de matchs dès la saison prochaine.

REPORT: The NBA is expected to announce a multi-year deal to play games in Manchester as early as next season, per @thetimes pic.twitter.com/CwRVwAT1eB

La venue de la NBA à Manchester signifierait sans doute la fin des matchs à Paris, au moins sur le très court terme. On rappelle que le boss de la Ligue Adam Silver avait déclaré fin janvier que “ce n’est pas clair à ce moment si on reviendra à Paris”. Cela semble désormais un peu plus clair.

La NBA devrait aussi profiter de son étape à Manchester pour approfondir ses réflexions sur son projet de ligue européenne, et la création d’une équipe de basket en lien avec le club de foot de Manchester City. Le propriétaire de ce dernier – City Football Group – est également le propriétaire de la Co-op Live Arena. Pas besoin d’être un génie pour comprendre que tout cela facilite les relations. Sachez aussi que City Football Group est géré principalement par Abu Dhabi United Group, ce qui n’est pas anodin quand on connaît le rapprochement récent entre la NBA et les Émirats arabes unis.

Si une arrivée de la NBA à Manchester se confirme, ce seront les premiers matchs de saison régulière au Royaume-Uni depuis 2019 à Londres.

