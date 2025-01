Adam Silver n’est pas certain que la NBA reviendra à Paris la saison prochaine

Depuis 2020, la NBA a fait de Paris une ville étape. Chaque année, deux franchises ont fait le déplacement pour les Global Games. Mais, pour le moment, Adam Silver, le Commissionner de la Grande Ligue, n’est pas sûr que la capitale française soit à nouveau hôte de l’événement la saison prochaine.

L’arrivée d’une superstar comme Victor Wembanyama semble avoir encore resserré les liens entre la NBA et la France ces derniers mois. Le joueur des San Antonio Spurs est un formidable ambassadeur et s’est exprimé en début de semaine affirmant vouloir faire en sorte que son équipe “montre qu’elle doit venir jouer à Paris tous les ans.”

Peut-être n’en aura-t-il pas l’occasion. Adam Silver a été interrogé par un parterre de journalistes dans un palace parisien ce mercredi et le Commissionner de la Grande Ligue s’est montré assez vague concernant les NBA Global Games de la saison prochaine.

“Ce n’est pas clair à ce moment, si on reviendra à Paris. On reviendra assurément en Europe. C’est dur de caler des matchs de saison régulière en dehors des États-Unis et il y a beaucoup de candidats pour les accueillir. On est en train de déterminer cela en ce moment. L’intérêt pour le basket va en grandissant en Europe et on vise à être internationaux.”