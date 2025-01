Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La troisième édition de la saison avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec un joli lot gracieusement offert par notre partenaire Decathlon. C’est parti !

Il ne fallait pas rater l’alerte météo qui est tombée ce mercredi en début de soirée : tempête de neige à Milwaukee et annulation de Bucks – Pelicans, ceux qui avaient sélectionné Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo ou Damian Lillard devaient grincer des dents ce matin. Idem pour les joueurs de TTFL qui n’avaient pas vu la nouvelle concernant l’absence de James Harden.

Mais les pièges étaient partout lors de cette soirée où peu de premium ont vraiment tenu leur rang. Trae Young et Donovan Mitchell se sont tapés dans la main à distance, lâchant un magnifique 16 points TTFL, Jalen Green était froid comme la neige de Milwaukee (4 points), Stephen Curry et Anthony Edwards (26) n’étaient pas non plus dans un grand soir ni De’Aaron Fox (25) ou Jayson Tatum (29).

Pour scorer des points en TTFL cette nuit, il fallait plutôt miser sur Mark Williams, le pivot des Hornets qui s’est empiffré sans modération sur le dos de Zach Edey (69). Kyrie Irving (54) et Domantas Sabonis (56) étaient aussi très en forme, tout comme DeMar DeRozan (49).

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait simplement penser MVP Ranking. Face à la terrible équipe du Jazz de l’Utah, Shai Gilgeous-Alexander a fait du sale avec 80 points TTFL. Record de points en carrière à la clé et une nouvelle victoire pour le Canadien et le Thunder qui sont bien partis pour terminer la saison avec le meilleur bilan de toute la Ligue cette saison. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont senti la canicule canadienne arriver. Vous étiez 371 devins à miser sur SGA !

🔥 CE SOIR… C’EST PICK DE LA MUERTE EN TTFL !! 🔥

À gagner : 1 PAIRE DE FAST 900 LOW-1 COLORIS SPURS DE @DECATHLON !! 🤩

1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick

TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !!

Alors, vous allez prendre qui ?! 😱 pic.twitter.com/NhVAkNYUYR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 22, 2025

# LE LOT : 1 PAIRE DE FAST 900 LOW-1 COLORIS SPURS DE DÉCATHLON

Les Spurs sont à la mode et ce n’est pas près de s’arrêter, suivez notre regard. Pour célébrer le nouveau chapitre de la franchise la plus française de toutes les franchises texanes, les copains de chez Décathlon se sont réapproprié les codes du coloris fiesta sur leur dernière chaussure basse. La Fast 900 Low-1 coloris Spurs est disponible en édition limitée et il faut dire que c’est un petit bijou.

Du vert, du rose et du orange, le combo a déjà fait ses preuves avec la reprise du pattern en losanges au niveau du système de laçage de la chaussure. Le logo des Spurs est évidement présent sur la languette, pour réaffirmer votre attachement à la franchise de San Antonio. Avec ces chaussures, vous n’irez peut-être pas en Playoffs cette année, mais vous pouvez déjà réserver votre mois de mai pour les 10 années qui suivent parce que vous risquez d’être bien occupés.

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE JANVIER 2025

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Décathlon à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 paire de Fast 900 Low-1 coloris Spurs en édition limitée. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le chanceux qui va pouvoir activer le mode fiesta et c’est Dami1r qui va regarder le match de ce soir avec encore plus d’intérêt et de motivation pour supporter les Spurs. Félicitations à lui !

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu es Dami1r, ne t’inquiète pas. Nous allons te contacter prochainement par mail pour que tu puisse nous transmettre tes infos d’envoi afin de récupérer facilement et rapidement ton lot Décathlon. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

_____