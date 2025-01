NBA Paris Games, la preview de Pacers – Spurs (20h) : Victor Wembanyama dans son monde ?

La soirée de NBA se lancera dès 20h ce soir avec un Pacers – Spurs organisé à l’Accor Arena de Paris. Une rencontre particulière pour tout le monde mais peut-être encore plus pour Victor Wembanyama, qui a l’opportunité de faire découvrir son monde… à son autre monde.

Une histoire de multivers, cette affaire. Stephen Strange ne vous dirait pas le contraire. Deux univers chers à Victor Wembanyama ont rendez-vous à Bercy ce soir à 20h. Le premier, c’est celui de la NBA, celui où il excelle, où il défraie la chronique. De ce côté là, pas de grand changement sur le papier avec un match classique : Pacers, y’aura du Myles Turner, du Tyrese Haliburton, des joueurs capables de faire des différences et de mettre en difficulté les Spurs.

D’autant plus dans un contexte plus que favorable à Indiana : ça va bien mieux sur le plan du jeu, le collectif est de nouveau fonctionnel. Côté Spurs, c’est plus complexe : 3 victoires sur les 10 derniers matchs, même s’il faut reconnaître que les affiches étaient relevées. On note néanmoins des défaites largement évitables, comme celle face à Chicago. Un mood plus complexe que celui de l’adversaire… mais.

La particularité du match de ce soir, c’est ce second univers cher à Wembanyama. La maison. Le public, l’atmosphère de Paris. La Ville Lumière veut clairement pousser l’Alien vers le succès. Le choc entre ces deux mondes doit accoucher – sur le papier – de quelque chose de grand. Jouer dans la meilleure ligue du monde, et le faire à la maison. Attention à ne pas céder à la pression, surtout face à des Pacers qui ne voudront pas passer à côté du prestige d’un succès à Paris, là même où Team USA a conquis l’or olympique il y a quelques mois.

Ce que l’on attend donc ? Du basket, dans une ambiance qui permette de concerner les acteurs et qui ne fasse pas rejaillir des polémiques plus ou moins stériles.

Le match sera diffusé sur :