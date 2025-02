La belle nouvelle du jour côté Bulls. Selon le Chicago Sun Times, la franchise n’a pas prévu de se séparer d’Arturas Karnisovas prochainement. Profitons donc de ce monstre dans l’art du spectacle et du cirque.

Les Bulls. Un projet qui ne marche pas, mais qui se dit que c’est quand même fun de continuer dans cette voie. Arturas Karnisovas est pointé du doigt pour avoir sans doute été l’auteur de l’une des pires Trade Deadline de la ligue cette saison, mais voyez-vous, son poste serait tout de même plutôt verrouillé par la franchise. C’est le Chicago Sun Times qui rapporte l’information.

Bulls ownership is still sending out edict to “fix it,” but according to a source, they have no plans to make a move on exe. VP Arturas Karnisovas, GM M. Eversley or coach Billy Donovan this offseason. They still feel AK is right guy for job.

De quoi faire affluer les gens dans les établissements festifs de la ville, car cela n’annonce sur le papier que du bon. Un peu de stagnation, des stars vendues contre du n’importe quoi et des ambitions mid au possible qui rendent les saisons plus fades les unes que les autres. On le répète, mais Chicago n’a sans doute rien à espérer de son équipe de basketball tant que cet homme est aux manettes de la direction sportive.

En tout cas, de notre point de vue, on préfère dégager le positif. Pas trop besoin de se creuser la tête pour parler des Bulls pendant encore quelques temps, et puis au coeur d’une journée de travail parfois longue, c’est toujours une bouffée d’air frais que de pouvoir parler des Taureaux. Parce qu’on peut rigoler un peu. Courage aux fans, la traversée du désert… n’est pas finie.