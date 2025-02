Il y a deux semaines, une bombe atomique a frappé le monde de la NBA avec le transfert choc de Luka Doncic. L’homme qui a annoncé la nouvelle au monde entier ? C’est l’incontournable Shams Charania, insider pour ESPN. Il raconte le moment où il a envoyé le tweet le plus inattendu et explosif de sa carrière.

Il est 6h12 du matin en France, 21h12 à Los Angeles, 23h12 à Dallas. C’est à ce moment-là que Shams Charania envoie ce tweet :

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

La folie et l’incompréhension s’emparent immédiatement du monde de la NBA, et dépassent même les frontières de la Grande Ligue. Personne n’aurait pu imaginer un échange entre Luka Doncic et Anthony Davis. Personne, pas même le très bien informé Shams Charania, qui pensait que son téléphone avait été hacké avant de réaliser les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’information est bien réelle.

Dans un entretien rapide pour Sports Illustrated, Shams est revenu sur le moment où il a annoncé la nouvelle au monde entier.

“J’ai eu une montée d’adrénaline des plus folles. Moi-même, à bien des égards, je suis un fan. Je suis un fan du jeu. Je suis d’abord un fan de la NBA. J’ai probablement été aussi surpris que le public et tous les membres de la Ligue lorsque j’ai eu vent de la nouvelle cinq minutes avant d’envoyer le message.”

“I thought my phone was hacked.” 😅

—@ShamsCharania after receiving text messages about the Luka Doncic-Anthony Davis trade pic.twitter.com/uhAbDZBQAn

Habitué à envoyer des scoops sur Twitter depuis des années, Shams Charania a vu beaucoup de choses se passer en NBA, et en sait beaucoup plus que nous sur tous les transferts qui auraient pu arriver mais qui ont finalement capoté. Mais ce trade de Luka Doncic, ce n’était clairement pas une news comme une autre. À cause des joueurs impliqués évidemment, mais aussi parce que personne n’en savait rien en dehors de Nico Harrison et Rob Pelinka.

“J’étais en mode, ‘Est-ce bien réel ? Est-ce vraiment en train d’arriver ?’. Vous essayez de confirmer auprès de quelques personnes supplémentaires et même là, j’étais encore en état de choc, mais le travail consiste à rapporter les nouvelles et vous le faites avec le plus de précision possible. Il s’est écoulé cinq minutes entre le moment où j’ai appris la nouvelle et celui où je l’ai tweetée, et ces cinq minutes ont été utilisées pour vérifier trois, quatre, cinq fois l’information.” – Shams Charania

De l’excitation à la stupéfaction en passant par l’anxiété et même par la peur, Shams Charania avoue qu’il traversé toutes les émotions possibles et imaginables durant ces fameuses cinq minutes précédant l’envoi de son tweet. Un deal d’une telle ampleur représente le scoop de sa carrière, une opportunité unique, mais aussi le genre de moment où il n’a pas le droit à l’erreur.

Une fois le tweet envoyé, c’est toute la planète NBA qui s’est enflammée, tandis que le téléphone de Shams n’a plus arrêté de sonner…

Shams had a somewhat busy day on Thursday 😅

(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/oycWf19ocr

