Les Celtics donnent la leçon aux Sixers à Philadelphie (124-104)

En totale maitrise et longtemps portés par une adresse infernale à 3-points, les Celtics n’ont fait qu’une bouchée des Sixers à Philadelphie pour leur reprise post All-Star Game. (124-104) Le champion a envoyé un nouveau message à la concurrence.

Pour les stats de cette dérouillée, c’est par ici

Reprise compliquée pour les Sixers avec la réception du champion Boston au Wells Fargo Center. Pour cette affiche de gala, Nick Nurse peut compter sur ses leaders en tenue pour contrer l’armada verte mais ce sont bien les Celtics qui sortent les muscles d’entrée.

Avec une balle qui circule merveilleusement bien, les amoureux du trèfle se lancent dans un concours à 3-points entre coéquipiers et la pluie s’abat sur des Sixers qui n’arrivent pas à faire deux stops de suite. Payton Pritchard en particulier est bien chaud avec 15 points en 8 minutes et 5/6 de loin. Si les leaders de Philly permettent un temps de rester à proximité, le rouleau compresseur Boston est trop dominant.

Jayson Tatum ne force rien et fait jouer les copains, Jaylen Brown monte progressivement en puissance, tout le monde met la main à la pâte. Avec un petit coup d’accélérateur avant la pause, le match semble déjà bien en main (+16) derrière un 15/25 à 3-points !

LUKE KORNET DROPPED THE HAMMER 🔨 pic.twitter.com/V8LeGmckE5

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 21, 2025

Au retour des vestiaires, même histoire. Boston est dans un fauteuil et distribue les claques sur demande. Avec des role players au même niveau que les leaders, c’est une véritable vague verte qui s’abat sur Philadelphie. Moins dominants à 3-points, Boston trouve quand même le moyen d’enfoncer des Sixers qui reçoivent les huées de leurs fans. Avec +26 avant le money time, le suspense est déjà plié.

Tatum lobs to Brown for the MONSTER slam 😤

The All-Star duo stays in sync as the Celtics are rolling against the Sixers on TNT 📺 https://t.co/FcmJET3uEZ pic.twitter.com/mYazDIRKXB

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 21, 2025

Le dernier acte permet aux remplaçants de Boston de se montrer. Luke Kornet continue de faire plaisir alors que Payton Pritchard sort à nouveau de sa boîte avec deux tir primés supplémentaires pour monter à 28 points en sortie de banc. Monsieur sixième homme de l’année a été très, très bon ce soir. Nick Nurse sort finalement ses derniers titulaires pour 5 minutes de garbage time. Victoire autoritaire de Boston, toujours solidement installé en tant que dauphin des Cavs à l’Est. Pour les Sixers par contre, la situation est de pire en pire avec une 6ème défaite de suite..