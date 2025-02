Si Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson ou Miles McBride ont porté l’attaque des New York Knicks face aux Chicago Bulls, c’est le sauvetage défensif de Mikal Bridges en fin de temps règlementaire qui symbolise le mieux la victoire étriquée (113-111) des pensionnaires du Madison Square Garden.

Les New York Knicks se sont vus perdre, mais une intervention gigantesque de Mikal Bridges a laissé le Madison Square Garden en vie. Alors que le score était à égalité à deux secondes de la fin, Nikola Vucevic s’est retrouvé sous le panier avec le hook de la victoire. Mais c’était sans compter sur les bras infiniment longs de l’ancien ailier des Suns et des Nets.

ÉNORME CONTRE DE MIKAL BRIDGES POUR SAUVER LES KNICKS ! 😱🙌

Les Bulls avaient fait … un bon système 😲pic.twitter.com/gtcpvzM8Db

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2025

De l’autre côté du parquet, c’est Miles McBride qui a tenu les Knicks en fin de match avec des paniers très clutchs. L’habituel sixième homme a assumé son rôle de titulaire du soir avec 23 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 contres et 3 interceptions.

Si New York s’en sort c’est aussi grâce à un énorme troisième quart-temps de Karl-Anthony Towns. Le chaton a planté 20 points sur la période et termine la rencontre avec un énorme double-double (32 points et 18 rebonds).

Pourtant, ces belles performances ont failli ne pas être suffisantes pour se défaire des Bulls auteurs d’un bon match dans l’ensemble, même si la réussite offensive s’en est allée à partir du quatrième quart-temps. Une masterclass de tanking en somme.

Si Nikola Vucevic a eu les tirs de la victoire dans le temps règlementaire et en prolongation, c’est Josh Giddey (27 points et 16 rebonds) qui a été le meilleur taureau et a brillé dans la Mecque du basket-ball.

JOSH GIDDEY IN CRUNCHTIME.@CHSN__ | @JoshGiddey pic.twitter.com/Q5URuDmCjm

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 21, 2025

Cinquième victoire en six matchs pour les Knicks qui confirment, plus que jamais, leur place dans le Top 3 de la Conférence Est.