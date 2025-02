Killian Hayes a joué son premier match pour les Brooklyn Nets

Killian Hayes n’avait plus joué en NBA depuis plus d’un an. Le Français a fait son retour sous les couleurs des Brooklyn Nets et a compilé 5 points, 3 passes décisives, 1 rebond et 1 contre. Le franchise new-yorkaise s’est inclinée face aux Cleveland Cavaliers (110-97).

Le premier tir de Killian Hayes cette saison en NBA s’est plutôt mal passé. Une planche à mi-distance qui a peut-être un petit peu entamé la confiance accumulée par le Français en G League ces dernières semaines. Mais l’ancien des Detroit Pistons n’a pas attendu bien longtemps avant d’inscrire ses premiers points sous le maillot des Brooklyn Nets !

Le premier panier de Killian Hayes sous le maillot des Brooklyn Nets ! 💪👏pic.twitter.com/Emrj828cjs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2025

Killian Hayes ne dispose “que” d’un contrat de 10 jours à Brooklyn et doit rapidement se montrer pour conserver sa place jusqu’à la fin de saison. Comme lors de son premier passage dans la Grande Ligue, c’est en défense qu’il s’est surtout illustré avec notamment une très belle charge encaissée sur Jarrett Allen. Le pivot des Cavaliers faisant, sur cette action, sa troisième faute du match quelques minutes avant la mi-temps.

Le Français a passé 21 minutes sur le parquet et a été assez neutre sur la plus grande partie de la rencontre, mais a eu un dernier passage intéressant dans le quatrième quart-temps avec un deuxième panier inscrit et deux lancers provoqués.

Avec 5 points, 3 passes décisives, 1 rebond et 1 contre, Hayes n’a pas encore convaincu son monde, mais il a rejoué en NBA, plus d’un an après le 7 février 2024, date de son dernier match avec les Pistons. C’est bien ça le plus important.