Le Hawks – Magic de cette nuit aura offert un beau suspense avec finalement Orlando qui l’emporte grâce à un bon Paolo Banchero. Côté Hawks, Trae Young aura tout tenté, en vain..

Pour les stats détaillées de ce match, c’est ici

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C’est un peu la leçon du jour du Magic. Malgré une entame de match catastrophique, Orlando ne s’est pas affolé dans cette rencontre, pas même après avoir compté 19 points de retard en début de second quart-temps. Juste le temps pour Paolo Banchero de monter en température. Discret sur le premier acte, l’Italo-Américain inscrit 18 points sur le seul second quart et Orlando revient au break avec le lead !

S’engage alors une course poursuite avec le Magic qui prend un petit matelas d’avance au retour des vestiaires dans le sillage de la paire Wagner – Banchero, mais Atlanta réussit toujours à rester plus ou moins dans le rétro. Moins efficace dans le money time, Orlando commence à voir les piou-pious revenir dangereusement, grâce notamment au show Trae Young. Le dégarni inscrit 15 de ses 38 points sur les 12 dernières minutes.

Suffisant pour remettre les Hawks à égalité mais Cole Anthony lui répond avec deux paniers à la suite puis Paolo Banchero (36 points) envoie un missile à 3-points qui fait bien mal pour donner six longueurs d’avance aux siens. Visiblement à bout de souffle, Trae Young a de plus en plus de mal à scorer. Il s’offre un dernier baroud d’honneur mais le Magic ne tremble pas pour finir avec un dunk de Wagner tout seul en contre-attaque. Orlando valide une victoire précieuse face à un adversaire direct pour la course aux Playoffs et retrouve des couleurs après une période compliquée.