LeBron James devient le 3e joueur avec le plus de matchs joués en NBA (1542)

En tenue face aux Blazers cette nuit, LeBron James continue d’agrandir un C.V. déjà bien large. Le King a dépassé Vince Carter avec un 1542e match de saison régulière disputé. Seuls Robert Parish et Kareem Abdul-Jabbar font mieux.

Ce n’est qu’une question de temps avant que le record de l’immense Robert Parish ne change de main mais LeBron James devra attendre la saison prochaine pour s’en emparer. Le Chosen One a 69 matchs de retard sur l’ancienne légende de Boston. Impossible donc d’espérer l’atteindre d’ici avril.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 3rd on the all-time GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/l0QWgAaonH

— NBA (@NBA) February 21, 2025

Le constat est différent pour Jabbar, qui ne compte que 18 matchs d’avance. Sauf blessure sur cette fin de saison, James devrait donc le dépasser sans problème puisque les Lakers ont encore 28 matchs à disputer. Alors que le King semble parti pour prolonger sa carrière encore un peu, il pourrait bien bétonner un nouveau record NBA sur la durée. Robert Parish a longtemps semblé intouchable en termes de longévité mais impossible n’est pas LeBron James, surtout quand il s’agit d’écrire son nom dans les bouquins d’histoire.

Source texte : NBA