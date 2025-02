LeBron James et les Lakers se sortent du piège Blazers (110-102)

Portés par la paire LeBron James – Austin Reaves, les Lakers s’évitent une troisième défaite de suite à Portland. Mais la victoire aura été longue à se dessiner. (110-102)

Sur le papier, le calendrier des Lakers autour du All-Star Game semblait facile. Le Jazz à deux reprises, les Hornets puis les Blazers. De quoi imaginer un 4-0 possible, surtout avec l’arrivée de Luka Doncic. Pourtant, L.A. a perdu deux matchs sur trois et aurait pu en perdre un troisième ce soir sans des leaders qui répondent présent au bon moment.

Avec 72 points à eux deux, LeBron James et Austin Reaves ont sauvé la patrie purple and gold en danger. Le King en particulier a été tranchant offensivement avec 40 points à 55% au tir, mais il a égalé un triste record en carrière avec 11 ballons perdus… dont un certain nombre très évitables.

En face, les Blazers ont joué un match de trainard avant de recoller grâce à leurs deux poisons locaux, Deni Avdija (28 points) et Toumani Camara (19 points), indispensables des deux côtés du terrain. Il aura manqué un peu d’aide de la part des tauliers pour vraiment faire la différence, surtout avec Jerami Grant et Anfernee Simons qui cumulent un 4/25 au tir..

C’est clairement pas une victoire pour rassurer les Lakers, qui ont perdu plus de ballons qu’ils n’ont fait de passes décisives cette nuit (22 contre 20). Sans Luka Doncic et avec un Jarred Vanderbilt aussi laissé au repos, l’important c’est le résultat. Le contenu attendra.