La nuit des Français en NBA : premier double-double pour Zaccharie Risacher

Zaccharie Risacher a été le meilleur français cette nuit en NBA. Malgré une réussite plus que moyenne au tir, le rookie a réussi son premier double-double dans la Grande Ligue avec 11 points et 12 rebonds.

Les résultats de la nuit

Pacers – Grizzlies : 127-113 (stats)

– Grizzlies : 127-113 (stats) Sixers – Celtics : 104-124 (stats)

: 104-124 (stats) Hawks – Magic : 108-114 (stats)

: 108-114 (stats) Nets – Cavaliers : 97-110 (stats)

: 97-110 (stats) Knicks – Bulls : 113-111 (stats)

– Bulls : 113-111 (stats) Bucks – Clippers : 116-110 (stats)

– Clippers : 116-110 (stats) Nuggets – Hornets : 129-115 (stats)

– Hornets : 129-115 (stats) Spurs – Suns : 120-109 (stats)

– Suns : 120-109 (stats) Blazers – Lakers : 102-110 (stats)

Guerschon Yabusele

Loin d’être un des meilleurs matchs du Dancing Bear cette saison. Face à son ancienne équipe, l’ailier-fort a pris l’eau comme le reste des Sixers. Au combat, il s’en sort tout de même avec 4 points, 8 rebonds et 1 interception à 2/6 au tir et 0/1 de loin.

Zaccharie Risacher

Le numéro 1 de la dernière Draft n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe face au Magic, mais il a été actif notamment aux rebonds, où on l’a souvent vu lutter avec Paolo Banchero. Premier double-double en NBA pour Zacch’ avec 11 points, 12 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception à 4/15 au tir et 3/5 de loin.

Killian Hayes

Première apparition du nouveau joueur des Brooklyn Nets dans cette rubrique cette saison. Le meneur de jeu a fait du bon comme du moins bon contre les Cavaliers. Il a compilé 5 points, 3 passes décisives, 1 rebond et 1 contre à 2/6 au tir, 0/3 de loin et 1/2 aux lancers.

Le premier panier de Killian Hayes sous le maillot des Brooklyn Nets ! 💪👏pic.twitter.com/Emrj828cjs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2025

Nicolas Batum

L’ancien capitaine de l’Équipe de France est sur un rythme de croisière cette saison avec ses Los Angeles Clippers. Dans la défaite face aux Milwaukee Bucks, il a passé 11 minutes sur le parquet et compilé 3 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception à 1/3 au tir et 1/2 de loin.

Moussa Diabaté

Qui dit absence de Mark Williams dit minutes pour un des meilleurs français cette saison. Face à Nikola Jokic, Mouss’ n’a, à nouveau, pas démérité malgré une adresse au tir inhabituelle. En 29 minutes, il a réussi 11 points et 6 rebonds à 3/10 au shoot et 5/7 sur la ligne des lancers.

that’s our guy! 🫎@MoussaDiabate_ | 🎥 @FDSN_Hornets pic.twitter.com/26CliR95ip

— Charlotte Hornets (@hornets) February 21, 2025

Tidjane Salaün

Soirée plus compliquée pour l’autre Hornet en revanche malgré une belle intensité sous le cercle. Le sixième choix de la dernière Draft a capté 8 rebonds, mais n’a marqué “que” 3 points à 1/6 au tir, 0/2 de loin et 1/2 aux lancers.

Le programme NBA de ce soir