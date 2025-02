Les Knicks giflés à Cleveland (142-105)

Leader de l’Est contre 3e de la Conférence, un duel alléchant sur le papier. Renforcé par le retour au jeu d’OG Anunoby. Hélas pour New York, c’est une véritable leçon que les Knicks ont reçu chez les Cavaliers, +37 au buzzer final. Le score n’a fait que grandir, et la sanction est, finalement, particulièrement sévère.

Des Cavaliers plus collectifs, plus portés vers l’avant. Face à des Knicks qui comprennent bien vite que la soirée ne va pas tourner en leur faveur. Donovan Mitchell est très en forme, Jalen Brunson tente de lui apporter une réponse mais c’est bien Karl-Anthony Towns qui travaille au corps la défense des Cavs pour apporter des points. Insuffisant face aux locaux, qui ont le couteau entre les dents et savent qu’une victoire face à une équipe bien placée à l’Est sera un plus de confiance à l’aube de la dernière ligne droite de la régulière. Défense au niveau, exploitation parfaite du jeu rapide. Létal.

Le match en lui-même a été à sens unique. Si les Knicks ont fait sans Josh Hart, les Cavs ont eux été privés de Jarrett Allen en deuxième mi-temps, blessé à la main. À moindre frais sur l’aspect sportif, si l’on puis formuler cela ainsi, car l’écart était déjà rédhibitoire lors du retour au vestiaire, 27 points d’avance.

Pour NYC, c’est une contre-performance bien fâcheuse qui fait suite à la correction reçue au Madison Square Garden par les Celtics il y a quelques semaines. Les deux meilleures équipes de la Conférence se placent en donneurs de (grosses) leçons et à un gros mois et demi des Playoffs, le signal n’est pas franchement bon… et il faudra se déplacer à Boston, justement, ce dimanche. Réaction obligatoire non seulement pour le groupe, mais aussi pour les fans, qui n’ont pas caché leur mécontentement après la défaite sur les réseaux sociaux.