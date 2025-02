Seulement quatre Français étaient sur les parquets la nuit dernière, on ne peut pas dire que ce fut la nuit du siècle, mais il y avait quand même certaines choses à retenir dont les 12 minutes de Pacôme Dadiet avec les Knicks

Les résultats de la nuit

Wizards – Bucks : 101-104 (stats)

Magic – Grizzlies : 104-105 (stats)

Cavaliers – Knicks : 142-105 (stats)

Raptors – Heat : 111-120 (stats)

Mavericks – Pelicans : 111-103 (stats)

Spurs – Pistons : 110-125 (stats)

Jazz – Thunder : 107-130 (stats)

Rockets – Wolves : 121-115 (stats)

Kings – Warriors : 108-132 (stats)

Bilal Coulibaly

7 points, 5 rebonds et 4 passes pour Bilal Coulibaly qui a préféré laisser toute la lumière à Alexandre Sarr lors de la rencontre face aux Bucks.

Bilal Coulibaly grabs his own rebound and slams it home pic.twitter.com/kxNjydWcKu

— Greg Finberg (@GregFinberg) February 22, 2025

Alexandre Sarr

Justement, Alexandre Sarr, parlons-en. Face aux Bucks de Giannis et Brook Lopez, il ne s’est pas laissé faire et il finit la rencontre avec 22 points, 7 rebonds à 8/19 dont 4/10 de loin.

Pacôme Dadiet

Petit événement côté Knicks. Si New York s’est fait atomiser par Cleveland, Pacôme Dadiet a eu le droit à 12 minutes de temps de jeu et ça, ce n’est pas tous les jours puisqu’il faut remonter en novembre dernier pour voir le Français jouer plus de 10 minutes avec la Big Apple.

Avec ce temps de jeu colossal à ne plus savoir quoi en faire, il a pu mettre 7 points à 3/7 au tir.

Ousmane Dieng

Le Thunder a atomisé le Jazz, mais Ousmane Dieng n’a pas eu le droit au même traitement que Pacôme Dadiet puisqu’il n’a joué moins de trois minutes pour seulement deux rebonds et une passe décisive.

Rudy Gobert

Blessé au dos, Rudy Gobert n’était pas en tenue pour aider les siens à renverser les Rockets et à résister au coup de chaud de Jalen Green.