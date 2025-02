Joel Embiid cherche d’autres solutions pour soigner son genou

À ce jour, Joel Embiid n’a disputé que 19 matchs cette saison. Le géant est gêné par son genou et l’état de l’articulation ne semble pas s’améliorer. Lui et sa franchise cherchent des solutions alternatives pour se soigner.

Cette saison, Joel Embiid n’est pas vraiment lui-même. Il n’est pas souvent présent pour les Philadelphia Sixers et lorsqu’il est sur le parquet, il compile en moyenne 11 points, 3 rebonds et 1 passe de moins que l’année dernière.

Le Camerounais n’a joué que quatre matchs avant la mi-décembre afin de se donner plus de chances de revenir à 100%, mais ça n’a pas été le cas. Il est visiblement toujours gêné et ce dimanche 23 février, Shams Charania a confirmé qu’il cherchait des solutions alternatives pour améliorer l’état de son genou.

The 76ers and Joel Embiid are consulting doctors and considering alternative options on his injured knee, sources tell ESPN. Sides have hoped for progress in Embiid’s body, but his efforts to play and current treatments, including injections, have not provided any improvement. pic.twitter.com/GXeqxC7Nwj

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2025

Pourtant, on apprend que Joel Embiid reçoit déjà des injections, mais qu’elles ne portent pas leurs fruits. Les meilleurs spécialistes sont sollicités pour résoudre le problème ! Un souci qui pourrait même nécessiter une opération !

Sources: 76ers, Joel Embiid exploring options, such as surgery, for knee injury – ESPN: https://t.co/i0lXnvGuIL

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2025

Dans le sillage de sa saison compliquée, les Philadelphia Sixers sont dans le pétrin. Onzièmes de la Conférence Est, ils ne parviennent pas à trouver de solutions sans leur pivot, malgré la présence de Tyrese Maxey et Paul George dans l’effectif.

Joel Embiid a toujours été considéré comme un joueur fragile même si au fil des saisons, il parvenait à jouer avec plus de régularité qu’en début de carrière. Cette blessure au genou met un véritable frein à son ascension, lui qui à 30 ans, est censé être dans son prime.

Source texte : Shams Charania