Les Warriors ont retiré le maillot d’Andre Iguodala, et c’était fort en émotions

Au terme d’une cérémonie forte en émotions, les Warriors ont hissé le numéro 9 d’Andre Iguodala au plafond du Chase Center. Le geste honorifique ultime, qui récompense 8 saisons dans la Baie pour 4 titres NBA et un trophée de MVP des Finales. Iggy, une légende de Golden State, désormais pour toujours.

Un parterre d’invités plus prestigieux les uns que les autres. Bob Myers, Rick Barry, Steve Kerr, Stephen Curry en incontournable… et un Chase Center plein. Autant de témoins privilégiés pour une cérémonie de retrait de maillot qui vise à remercier l’homme qui a contribué aux quatre derniers titres glanés par Golden State depuis 2015. Un parcours fantastique, dans “l’ombre” de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson sur le plan médiatique, mais au premier plan dans le jeu. Un profil ultra-polyvalent sans qui les Warriors n’auraient sans doute pas accompli autant de prouesses depuis 10 ans.

“You were the first one to choose us.” pic.twitter.com/F45KmotFrg

— Golden State Warriors (@warriors) February 24, 2025

Les discours se sont enchaînés, tous pour souligner la rigueur d’Iggy, son comportement exemplaire sur et en dehors du parquet. Sorte de taulier sur lequel on peut toujours se reposer, une force, une aura. Et désormais, un symbole pour la Baie. Numéro 9 qui regardera pour toujours les Warriors d’aujourd’hui et de demain se battre pour la victoire, suscitant l’admiration, incarnant des valeurs pour ceux qui portent et porteront leur regard au plafond du Chase Center. Même si l’histoire s’est aussi écrite à l’Oracle Arena, salle indissociable des exploits d’Iguodala.

Andre Iguodala, dans la légende des Warriors à jamais !

⭐️ 8 saisons à GS

⭐️ 6 Finales NBA

⭐️ 4 titres NBA

⭐️ MVP des Finales 2015

Maillot désormais au plafond du Chase Center, honneur mérité pour un joueur qui a marqué l’histoire d’une franchise ✨pic.twitter.com/vbasBOn0vm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2025

Les Warriors savent honorer leurs guerriers les plus illustres. Cette cérémonie, aussi courte fut-elle, nous rappelle malheureusement que le temps passe, et qu’il faudra bientôt, même si l’on souhaite que cela arrive le plus tard possible, contempler d’autres numéros monter au plafond, les yeux rougis d’émotions. Le 11, le 23, et surtout le 30. En attendant, célébrons le 9 à la hauteur de ses exploits.

“None of this would have happened without all of you, the fans.” pic.twitter.com/TA7ka8yxO5

— Golden State Warriors (@warriors) February 24, 2025