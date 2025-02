Les Detroit Pistons se sont imposés au bout du suspense face aux Atlanta Hawks (148-143). Un succès qui est venu, notamment, grâce à une première mi-temps historique de Cade Cunningham. Le meneur de jeu continue de montrer qu’il est un des meilleurs de la Ligue.

Au moment du retour aux vestiaires, Cade Cunningham avait déjà réussi à compiler 29 points, 5 rebonds et 10 passes décisives. Le tout avec un exceptionnel 6/8 derrière l’arc. Des statistiques extraordinaires qui n’avaient été atteintes qu’une fois dans l’histoire de la Grande Ligue par le passé : un certain Luka Doncic.

29 points, 5 rebonds et 10 passes décisives pour Cade Cunningham à la MI-TEMPS !!! 😱😱😱

Pourtant les Hawks n’avaient que huit points de retard et un bon ajustement défensif avec de nombreuses prises à deux (voire trois) sur le meneur de jeu adverse leur a permis de refaire leur retard. Trae Young (38 points et 13 passes) a porté les siens, bien accompagné par de très belles performances de Dyson Daniels et Georges Niang.

Zaccharie Risacher s’est aussi mêlé à la “fête”. 19 points, 6 rebonds, mais surtout un dernier quart-temps proactif avec deux gros tirs, des rebonds offensifs et un entre-deux important gagné face à Cade Cunningham.

Mais ça n’a pas été suffisant. Cade Cunningham a continué à servir les siens et notamment un très adroit Malik Beasley (22 points) pour aller chercher la victoire. Un magnifique and-one de Dennis Schröder a scellé le résultat final.

Le numéro 1 de la Draft 2021 a terminé la partie avec 38 points, 7 rebonds, 12 passes décisives et 3 contres à 14/24 au tir et 7/10 de loin.

Une partie très offensive, comme souvent entre ces deux formations, un duel de meneurs exceptionnel et même un rookie français qui brille de plus en plus. Magnifique soirée à la State Farm Arena !