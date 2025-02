Avec leur défaite à Boston hier soir, les Knicks en sont désormais à sept revers en sept matchs contre des équipes du Top 3 de la NBA. Et encore une fois, la défense a pris l’eau face aux Celtics.

En l’espace d’une saison, les Knicks ont changé radicalement de profil. Ils sont passés de la 19e à la 4e attaque en nombre de points marqués en moyenne, et de la 2e à la 14e défense en points encaissés.

L’une des grandes raisons de ce changement est évidemment l’arrivée de Karl-Anthony Towns à l’intersaison. Intérieur shooteur élite, KAT sublime l’attaque des Knicks mais représente aussi l’un des points faibles de New York en défense depuis le poste de pivot. Si OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart sont réputés pour leur solidité défensive, Towns n’est pas un protecteur de cercle et est fréquemment visé par les attaques adverses, tout comme le meneur Jalen Brunson. Quand votre axe 1-5 est très friable comme à New York, c’est difficile de construire une défense solide.

Résultat, les Knicks prennent l’eau face à l’élite de la NBA : 132, 131 et 118 points encaissés contre Boston cette saison, 110 et 142 points pris face à Cleveland, 117 et 126 points dans la musette contre Oklahoma City. Bref c’est portes ouvertes.

“C’est probablement une combinaison de choses”, a déclaré le coach Tom Thibodeau au moment d’expliquer les galères de son équipe en défense. “D’une part, ce sont des équipes d’élite, et je pense que face aux équipes qui tirent beaucoup à 3-points, vous pouvez faire du bon travail mais il suffit de deux ou trois minutes où vous faites des erreurs et elles vous mettent un run.”

Même son de cloche chez Karl-Anthony Towns.

“On fait des erreurs qu’on ne peut pas se permettre de faire. On doit régler ça.”

“Régler ça” d’accord, mais comment ? Les attaques adverses vont continuer d’insister sur le duo Brunson – KAT, en particulier sur des actions pick-and-roll, et aucun des deux ne va miraculeusement se transformer en grand défenseur. Est-ce que le retour attendu du pivot Mitchell Robinson peut apporter un coup de boost à la défense des Knicks ?

Absent depuis les derniers Playoffs, Robinson est sur la voie du retour et possède un profil qui peut clairement aider New York dans sa propre moitié de terrain. Il peut aussi donner la possibilité à Tom Thibodeau – coach à la philosophie avant tout défensive – de décaler KAT sur le poste 4 (un peu à la manière de son duo avec Rudy Gobert à Minnesota), afin d’avoir un vrai point d’ancrage défensif.

Néanmoins, ce serait une erreur d’en attendre trop de Mitchell Robinson, qui est absent depuis plusieurs mois maintenant.

Reporting for NBA Countdown on ABC — New York Knicks center Mitchell Robinson is closing in on his season debut: pic.twitter.com/iFJYjIriPe

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2025

Sur le podium de l’Est, les Knicks semblent aujourd’hui destinés à se faire éliminer dès les demi-finales de conférence face à Boston dans quelques semaines. Peuvent-ils trouver les bonnes solutions d’ici là ?

