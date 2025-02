Stephen Curry rend hommage à Andre Iguodala : “Il a changé la trajectoire de notre franchise”

Andre Iguodala a rejoint le plafond du Chase Center, l’occasion pour Stephen Curry de rendre hommage à un joueur qui a, sans aucun doute, changé le destin des Golden State Warriors.

“Je pense qu’on le sait tous, mais il ne s’agit pas simplement d’un numéro accroché au plafond. On parle d’un joueur qui a changé la trajectoire d’une franchise toute entière. Tu étais le premier à nous choisir et ça veut dire beaucoup pour nous. On était une équipe déjà forte, mais on ne savait pas comment passer au niveau supérieur.” Stephen Curry sur Andre Iguodala