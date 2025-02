Les Wolves seront bientôt de retour à 100%. Blessés depuis plusieurs semaines, Donte DiVicenzo et Julius Randle pourraient faire leur grand retour dans les prochains jours.

Avec quatre revers sur leurs cinq derniers matchs, la dynamique n’est pas excellente dans le Minnesota. Il faut dire que l’effectif n’est pas à 100% puisque Julius Randle et Donte DiVincenzo sont blessés respectivement à l’adducteur droit et à l’orteil depuis plusieurs semaines.

Eh bien, bonne nouvelle puisque les deux larrons sont sur le chemin du retour comme le rapporte Shams Charania. Selon l’insider d’ESPN, les deux Loups pourraient retrouver les parquets lors du road trip qui démarre ce mardi.

Reporting for NBA Countdown on injury updates for Minnesota Timberwolves’ Julius Randle and Donte DiVincenzo: pic.twitter.com/eZfAK0CaD4

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2025

Après un démarrage compliqué, DDV commençait à trouver ses marques à Minneapolis avec 17 points de moyenne à 42% au tir lors de ses dernières sorties sous les couleurs des Wolves.

Côté Julius Randle, on ne peut pas dire que l’acclimatation soit exceptionnelle non plus, mais il apportait tout de même quasiment 19 points de moyenne.

On parle donc de potentiellement 36 points par soir qui dorment tranquillement à l’infirmerie. Leur retour ne peut donc faire que le plus grand bien et permettre à Minny de se tourner vers la fin de saison de manière plus sereine et pourquoi pas chiper la sixième place des Clippers ?

Les Loups comptent un match de retard sur les Voiliers, mais les deux équipes ne traversent pas des dynamiques excellentes donc sur un malentendu, les Wolves pourraient bien faire un beau coup en fin de saison.

Source texte : Shams Charania