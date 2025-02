119 kilos sur la balance, Zion Williamson n’aurait jamais été aussi léger…

Le poids et Zion Williamson, deux sujets qui sont indissociables l’un de l’autre. Pour une fois, on ne va pas parler négativement du poids du phénomène de New Orleans puisque l’ailier pèserait moins de 120 kilos, son plus bas total depuis la fac.

Souvenez-vous ? Nous sommes au début de la saison 2018-19 et tous les regards sont braqués vers Duke pour voir un phénomène : Zion Williamson.

Le prodige explose tout. Des arceaux aux défenses adverses en passant par ses chaussures tout y passe. Il faut dire qu’on fait face à un athlète hors du commun de 2m01 pour 128 kilos. Un prospect à la hype démesurée, du jamais-vu depuis LeBron James.

Sauf qu’en cinq ans, il s’en est passé des choses. Zion Williamson a débarqué en NBA et rapidement des problèmes de poids ont émergé.

En amont de la saison 2021-22, le volatile affichait quasiment 140 kilos sur la balance. Même son de cloche, la saison dernière. Annoncé à 128,8 kilos, ce qui est son poids de forme, un rapide coup d’œil sur le terrain suffisait à constater qu’on était bien loin de ce total et qu’il était nettement supérieur.

Pour ce début de régulière, le first pick de la Draft 2019 est apparu affuté. Sur le site NBA.com, il est liste à 284 lbs soit environ 128,8 kilos. Pile ce qui est prévu pour l’ailier-fort.

Arrivé tant bien que mal dans le dernier tiers de régulière, Zion ferait encore mieux puisque selon Michael Wright d’ESPN, il afficherait 264 lbs (119,7 kilos) sur la balance. Une perte de poids qui coïnciderait avec les belles performances du prodige puisque sur les sept derniers matchs, il tourne à 27 points et 5,7 rebonds de moyenne.

Excited to see how Zion Williamson looks. Heard he weighed 264 just two days ago, which would register as his lightest weight since the Pels drafted him.

— Michael C. Wright (@mikecwright) February 24, 2025

Un régime express qui aurait un impact sur les ambitions contractuelles de Zion. En 2022, le franchise player des Pels prolonge au max sous conditions. Parmi elles, on en retrouve une liée au poids. Si elle n’est pas respectée, l’ailier pourrait s’asseoir sur 20% de son salaire en 2025-26.

Ça fait un peu cher le burger.

Source texte : Michael Wright