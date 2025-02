Absent depuis mai dernier, Mitchell Robinson serait enfin proche d’un retour puisqu’on pourrait voir le pivot revenir sur les parquets dès cette semaine.

0 victoire, 7 défaites.

On ne parle pas du bilan des 76ers sur les sept derniers matchs, mais de celui des Knicks face au top 3 de la Ligue. Hier, New York s’est fait ouvrir par les Celtics qui comme beaucoup ont insisté sur un Karl-Anthony Towns qui n’est pas une foudre de guerre en défense.

Pour les aider, KAT pourrait (enfin) avoir l’aide de Mitchell Robinson. Absent depuis mai dernier à cause d’une blessure à la cheville, le pivot vise un retour pour cette semaine comme le rapporte Shams Charania.

Reporting for NBA Countdown on ABC — New York Knicks center Mitchell Robinson is closing in on his season debut: pic.twitter.com/iFJYjIriPe

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2025

Si le Mitch peut revenir sur les parquets, ce sera déjà une excellente chose, mais le travail ne sera pas fini puisqu’il faudra que le pivot reste à 100% jusqu’en Playoffs où les Knicks espèrent bien faire un coup.

Or, le passif du pivot parle contre lui. L’an passé, il n’a joué que 31 matchs et a multiplié les passages à l’infirmerie. Cette saison, encore une fois, il ne jouera pas la moitié des rencontres, mais s’il peut être là au moment où il faudra défier Kristaps Porzingis ou la doublette Jarrett Allen / Evan Mobley en Playoffs, les fans de la Big Apple ne diraient certainement pas non.

Source texte : ESPN