Julius Randle s’est blessé contre le Utah Jazz il y a un petit peu moins d’une semaine. Une douleur à l’adducteur droit qui l’éloignera des terrains au minimum quinze jours de plus. Minnesota va devoir faire sans son poste 4 !

Depuis la blessure de Julius Randle, les Timberwolves ont concédé deux défaites très étriquées face aux Washington Wizards et aux Sacramento Kings. Deux revers qui font mal alors que l’équipe était sur une phase ascendante ces derniers temps.

L’ailier-fort a été victime d’une blessure à l’adducteur droit et selon Marc Stein, il manquera encore quinze jours au minimum !

The Timberwolves say Julius Randle is out for at least two weeks after he was diagnosed with a right adductor strain.

More NBA from me: https://t.co/IIIlAlphrN

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 5, 2025

Heureusement, le All-Star Break intervient pendant cette période et l’ancien des New York Knicks pourrait ne manquer “que” six matchs, dont deux back-to-backs. La folie des calendriers NBA !

Julius Randle tourne à 18,9 points, 7,2 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne cette saison.

Source texte : Marc Stein