Depuis quelques heures, la rumeur d’un retour de Kevin Durant aux Warriors prend de plus en plus de poids. Et devinez qui pourrait bouger dans un potentiel échange ? Draymond Green.

Alors que les Warriors sont en recherche désespérée d’un All-Star pour soutenir Stephen Curry, personne n’est intouchable dans la Baie en dehors du Splash Brother.

Personne, pas même Draymond Green.

Selon Sam Amick de The Athletic, les dirigeants de Golden State envisageraient de se séparer de la grande gueule des Warriors dans l’objectif de réaliser un très gros coup d’ici demain soir. Dans le même temps, on apprend aussi que les Suns sont intéressés par Draymond. Golden State, Suns, Draymond… pas besoin d’être un génie pour faire le lien avec Kevin Durant.

Draymond Green is a player the Suns would covet in trade talks with the Warriors, per @TheAthletic

“In exploratory conversations, the Warriors have only been met with an exorbitant asking price in theoretical structures — essentially everything of future value — considering the… pic.twitter.com/aTXkYQo3Kx

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2025

Incapables de récupérer Jimmy Butler et/ou de se séparer de Bradley Beal, les Suns écoutent de plus en plus les offres concernant Kevin Durant. Et les Warriors semblent être l’équipe la plus insistante sur le dossier d’après les dernières rumeurs. Est-ce qu’on se dirige vers un blockbuster deal envoyant (entre autres) Draymond à Phoenix et Durant dans la Baie ? C’est un scénario qui gagne en crédibilité depuis quelques heures.

Cela serait un vrai séisme à San Francisco. Les Warriors récupéraient le joueur qui a remporté deux titres de MVP des Finales avec Golden State en 2017 et 2018, en lâchant un véritable pilier de la dynastie. Ce serait également une situation sacrément ironique quand on se souvient de cette embrouille entre Draymond et KD en novembre 2018, qui a finalement poussé Durant vers la sortie.

“For him to say that type of Sh*t to me, it just threw me for a loop, I just started Isolating myself after that.”-

Kevin Durant on the Draymond Green incident against the Clippers pic.twitter.com/jdlDRZXdqQ

— TMSPN.com (@sportsgossip) July 30, 2023

Au milieu de tout ça, il y a évidemment Stephen Curry, dont les Warriors veulent maximiser les dernières années en tant que superstar NBA. On sait que Curry et KD gardent une forte relation depuis leurs années ensemble à Golden State, les deux remportant la médaille d’or avec les Avengers aux derniers JO à Paris. On sait aussi à quel point Steph et Draymond sont proches, ce dernier jouant un rôle majeur dans l’efficacité offensive de Curry et la solidité défensive des Warriors.

De quel côté basculeront les négociations ? Réponse d’ici jeudi soir au plus tard.

Source texte : The Athletic, Sam Amick