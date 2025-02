Transfert NBA : Boston envoie Jaden Springer aux Rockets

Allez, petit transfert NBA supplémentaire. Jaden Springer est envoyé à Houston, avec un second tour de Draft. Deal malin de la part des Celtics, qui récupèrent un peu de marge salariale pour signer du joueur qui va aider dans la quête du back-to-back.

Hop, on se libère de quelques millions pour essayer d’aller chercher un joueur au minimum sur le marché du buyout, peut-être avant. Brad Stevens continue son oeuvre pour permettre aux Celtics de réaliser le doublé. Côté Houston, c’est peu de salaire et surtout un second tour de Draft récupéré. On fait le point global.

Celtics reçoivent : un peu de place dans leur masse salariale, un second tour de Draft (non spécifié)

Rockets reçoivent : Jaden Springer, un second tour de Draft des Celtics (2030).

J’en profite pour rappeler aux fans de Boston que Brad Stevens sait très bien ce qu’il fait, il libère un spot dans l’effectif et s’apprête à nous signer quelqu’un de discret (coucou Xavier Tillman) pour aider dans la course au back to back.

Reste plus qu’à savoir qui ce sera. https://t.co/Cb73UlVA8B

