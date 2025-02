JJ Redick, de coéquipier à coach de Luka Doncic

Coéquipiers durant quelques matchs à Dallas en 2021, JJ Redick et Luka Doncic sont désormais à nouveau réunis, mais sous une autre forme. Le premier est coach, le deuxième est superstar. Une relation qui ne date pas d’hier et qui devrait favoriser l’acclimatation de Doncic dans ce système très particulier qu’est Los Angeles.

Avoir une tête connue dans son entourage de boulot, c’est un avantage. Pouvoir compter dessus dans un milieu épié de tous, tout le temps, partout, c’est un GROS avantage. Los Angeles, les paillettes, Hollywood, la plage, les palmiers. Un décor de rêve dans lequel la franchise mythique des Lakers est pleinement intégrée. Et scrutée pour le moindre geste de n’importe quel joueur.

Dans cet environnement complètement nouveau pour Luka Doncic, et compte tenu des circonstances plus que particulières du transfert qui l’a emmené dans le sud de la Californie, rien de mieux que de pouvoir compter sur un ancien coéquipier pour prendre ses marques. Aujourd’hui, la seule différence est que cet ancien coéquipier est devenu coach entre temps, et qu’une notion de hiérarchie s’impose donc naturellement entre les deux hommes.

En 2021, Doncic et Redick ont partagé la balle durant 13 matchs. Un échantillon minuscule à l’échelle d’une carrière NBA, mais qui permet de garder un souvenir sur le mode de fonctionnement de chacun. Et de créer une relation. Un avantage vanté à la fois par JJ et par Luka.

“Nous avons été coéquipiers, amis. Nous nous respectons mutuellement. Nous avons échangé durant une heure. Luka me connaît, il sait comment je procède. C’est une bonne chose, ça nous donne de l’avance.”

Même si bien sûr, Luka a utilisé l’humour pour parler de la relation avec son nouveau coach,

“Quand j’ai joué avec J.J. (Redick), il ne pouvait quasiment plus bouger (rires). D’habitude je ne fais pas de podcast, mais je suis allé sur son podcast deux fois. Cela montre à quel point j’ai du respect pour lui”

Luka Doncic pic.twitter.com/qDyfQzztK9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2025