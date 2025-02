Joueur du mois en TTFL : Momo37 patron du mois de janvier 2025

Si la trade deadline occupe l’actualité, la TrashTalk Fantasy League continue de rythmer les nuits de ses participants. Et l’un d’eux a tiré son épingle du jeu lors du mois de janvier. Interview rapide de Momo37, TTFL Player of The Month pour janvier 2025.

Salut Momo37. Félicitations, tu débutes est le meilleur joueur de TTFL du mois de janvier. Tes premières impressions ?

Je suis content d’avoir réussi à finir premier de ce mois sachant que c’est la première fois que cela m’arrive.

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Je suis un fan des Cavs grâce à LeBron depuis 10 ans. J’ai commencé à jouer à la TTFL lors de la saison 2020-21. Je n’ai encore jamais réussi à finir au delà de la 3000eme place mais cette année semble la bonne.

Je vois que tu joues aussi en équipe, FrancKuzma qui vient de rejoindre la Division 10. Tu peux nous parler un peu de cette équipe ?

C’est une équipe qu’on a créée il y a trois ans avec deux copains. On a fait une saison à trois puis l’année dernière deux autres personnes nous ont rejoint et enfin cette année on a réussi à compléter l’équipe afin d’être dix pour pouvoir jouer les montées en division. Tous les soirs on discute sur un groupe sur les picks à prendre, on se conseille afin de faire les meilleures nuits possible

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ? Tu es dans le haut du classement, mais on sait que ça pousse fort, surtout avec le bonus x2.

Mon ambition principale est de réussir à me maintenir dans le top 10 mais je sais que ce ne sera pas simple car tout va très vite en TTFL surtout maintenant avec le bonus x2.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu as maitrisé ton bonus x2

Mon x2 ne m’a pas tant aidé que ça (Giannis : 44×2) mais j’ai réussi à être régulier et à faire toujours au minimum 45 pts. Mes bons coups du mois sont Jokic à 90 ou Wemby à 63 par exemple.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Oui j’ai effectivement pris une belle carotte avec Ja qui m’a fait 6 pour la deuxième fois de la saison sinon j’ai toujours réussi à avoir des scores plus que corrects

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Je n’ai pas spécialement de conseils à donner, je peux juste simplement dire ma façon de pick. Je pick le soir vers 21h en rentrant du travail en regardant l’IR sur le compte Twitter de la TTFL et toujours au jour le jour.