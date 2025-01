Coup dur pour Donte DiVincenzo, qui devrait manquer trois semaines de compétition à cause d’une blessure à l’orteil du pied gauche. Dommage, lui qui revenait en forme du côté de Minnesota.

La première saison de Donte DiVincenzo avec les Wolves n’est pour le moment pas une partie de plaisir. Loin de son niveau de l’an passé, le shooteur a mis quelques mois pour trouver ses repères avec ses nouveaux coéquipiers. Entre la fin d’année 2024 et le début de 2025, il avait néanmoins montré une vraie progression, lui permettant d’intégrer le cinq de départ des Wolves. Sur les 6 matchs disputés en tant que titulaire avant sa blessure, il tournait à plus de 17 points par match à 42% de loin.

Et puis bim ! Une blessure au gros orteil qui tombe au pire des moments, déjà que Minnesota cherche encore à trouver sa meilleure version cette année. Alors qu’on craignait une possible opération, les Wolves ont annoncé que leur joueur n’aurait pas à passer sur le billard, mais qu’il manquerait au moins trois semaines.

The Timberwolves say Donte DiVincenzo does not surgery but will be out at least three more weeks with a turf toe injury (partial tear of the plantar ligament).

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 24, 2025

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 24, 2025

Si le planning est confirmé et qu’il n’y a pas de rechute, on pourrait donc retrouver Donte DiVincenzo juste après le All-Star Break. Les Wolves auront bien besoin de son aide pour verrouiller une place en Playoffs cette saison, eux qui sont actuellement 8èmes à l’Ouest avec 23 victoires pour 21 défaites.

