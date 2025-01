Killian Hayes qui fait le show en G League ou encore Guerschon Yabusele encore titulaire avec les Sixers. Focus sur les Français de la nuit en NBA.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Blazers : 97 – 102 (stats)

: 97 – 102 (stats) Sixers – Cavs : 132 – 129 (stats)

– Cavs : 132 – 129 (stats) Grizzlies – Pelicans : 139 – 126 (stats)

Guerschon Yabusele

Encore aligné en tant que pivot, l’ours dansant des Bleus a été un vrai guerrier dans la raquette, menant la vie dure à Jarrett Allen. Un peu de maladresse en seconde mi-temps mais un rôle certain dans le succès des siens avec son agressivité et son envie.

Moussa Diabaté

Encore une vingtaine de minutes pour Moussa, qui continue son apprentissage à Charlotte, à coup de rebonds offensifs et de paniers près du cercle. Sinon, il peut aussi envoyer du gros dunk bien puissant.

Moussa Diabate throws it down with AUTHORITY 🤯pic.twitter.com/EoBELnOtcO

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 25, 2025

Killian Hayes

Killian Hayes continue de s’éclater en G League et il a réalisé son meilleur match de la saison avec 26 points et 18 passes décisives dans la victoire des siens. De quoi obtenir un coup de fil d’une franchise NBA prochainement ?

Killian Hayes and Drew Timme posted HUGE stat lines tonight in the @longislandnets victory over the Raptors 905 in Montreal!

💥 Hayes: 26 PTS, 18 AST, 10/17 FG

💥 Timme: 25 PTS, 13 REB, 7 AST pic.twitter.com/rDOeihkLBH

— NBA G League (@nbagleague) January 25, 2025

