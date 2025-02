Zion Williamson a sorti son premier triple-double en carrière : 27 points, 10 rebonds et 11 passes face aux Suns

Zion Williamson peut ajouter la line “avoir réalisé un triple-double” sur son CV. Face aux Suns, Zo a compilé 27 points, 10 rebonds et 11 passes. Une première.

Les bonnes nouvelles autour de Zion Williamson se multiplient. Le Pelican enchaîne les matchs, on apprend qu’il est fit et en plus, il est performant sur le terrain. Que demander de plus ? Un triple-double ? Eh bien, ça tombe bien.

Cette nuit, Zo a pris un malin plaisir à enfoncer les Suns avec son premier triple-double en carrière. L’ailier-fort a sorti 27 points, pris 10 rebonds et délivré 11 passes décisives pour ramener la victoire aux siens.

Zion Williamson dropped his FIRST CAREER triple-double in the Pelicans’ win over the Suns 🤯

🔸27 points

🔸11 assists

🔸10 rebounds

🔸13-of-17 FG pic.twitter.com/4dWZOc9nTv

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 28, 2025

Avec un joueur du potentiel de Zion Williamson, on aurait pu croire qu’il avait déjà réalisé un trois fois dix depuis son arrivée en NBA et pourtant non. Ainsi, Bilal Coulibaly a réussi un triple-double avant lui et en tant que bons chauvins que nous sommes, ça nous va droit au cœur.

Pour en revenir au freak de NOLA, espérons que cette accumulation de bonnes nouvelles ne soit pas simplement passagère, mais bien le début d’une belle continuité pour Zion.

À part miracle jamais-vu en NBA, la saison des Pels est foutue, mais si les volatiles pouvaient au moins finir la régulière sur une bonne note, ce serait mieux que rien.

