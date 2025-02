Highlights : les 56 points de Stephen Curry face au Magic

Pour les 2-3 du fond de la classe qui en douteraient encore : oui oui, Stephen Curry en a encore sous le pied. La preuve avec ce coup de chaud à 56 points face au Magic.

Est-ce qu’il y a plus Stephen Curry de commencer un heat check avec un tir depuis sa moitié de terrain ? Non, vraiment pas et c’est ce qu’il s’est passé face à Orlando.

À la fin de la première période, le Chef plante un des shoots les plus incroyables de la saison et montre qu’il est sur le point de totalement retourner la franchise de Mickey.

Sur le troisième quart-temps, il déroule. Mieux que ça, il marque plus que l’intégralité de l’effectif floridien puisqu’il inscrit 22 points et Orlando seulement 21.

Dans le dernier acte, c’est lui qui vient encore une fois mettre le bazar dans la fourmillère floridienne pour ramener un 7ème succès en 8 matchs à Golden State.

Stephen Curry finit à 56 points à 16/24 au tir, 12/19 de loin et un parfait 12/12 aux lancers.

Si vous l’avez raté, voici tous les highlights de cet incroyable match signé Stephen Curry.