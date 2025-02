Les Warriors sont en forme et ils avaient l’occasion de confirmer face au Magic. Dans une rencontre mal engagée, Golden State a pu compter sur un Stephen Curry incandescent pour s’imposer.

Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, les Warriors n’avaient perdu qu’un seul match sur sept rencontres. Pourtant, face au Magic d’un Paolo Banchero très chaud à l’image de son poster sur Kevon Looney, Golden State galère à se mettre en route.

Cependant, les prémices du coup de chaud de Stephen Curry se font déjà voir lors du deuxième quart-temps. Face au duo Paolo Banchero / Franz Wagner, le Chef maintient les siens en vie et rentre un des shoots les plus incroyables de la saison pour finir la première période.

Si le numéro 30 se faisait remarquer, ce n’était pas du tout le cas des coéquipiers du double MVP, invisibles sur cette première période et comme on dit, on n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Au retour des vestiaires, Stephen Curry décide de prendre les choses en main et d’atomiser le Magic. Le Chef sort un troisième quart-temps XXL pour porter son total à 43 points avant de démarrer le dernier acte.

Golden State passe même un 7-0 sur la trogne d’Orlando pendant que Steph se repose pour avoir 12 points d’avance. Le Magic ne parvient plus à mettre un panier et on pense alors la rencontre finie, mais que nenni. Après quasiment quatre minutes sans avoir mis un point dans le jeu, Paolo Banchero se réveille et poursuit le chantier entrepris en première période.

P5 déroule et Orlando revient à -5. Problème : quand le pyromane de la Baie a la main chaude, il est difficile de l’arrêter. Steph Curry continue de planter dans tous les sens et Orlando ne peut rien faire.

Score final : 121-115 en faveur des Warriors.

Stephen Curry finit à 54 points à 16/25 au tir, 12/19 de loin et 12/12 aux lancers. Les chants MVP se font même entendre alors que les Warriors sont à l’extérieur. Dans son sillage, Golden State enchaîne et continue de mettre la pression sur les Clippers dans la course au top 6 de l’Ouest.

Côté Magic, il faut rendre hommage à la performance de Paolo Banchero, auteur de 41 points, mais elle fut insuffisante pour ramener la victoire à Mickey.