Gregg Popovich ne reviendra pas sur le banc des Spurs cette saison

Mauvais mais logique nouvelle pour les Spurs. Gregg Popovich ne reviendra pas sur le banc de San Antonio cette saison. Une décision qui intervient alors que le coach se remet doucement de son attaque cardiaque survenue en novembre dernier. Le vrai point noir est l’aspect incertain de son futur avec la franchise, selon Shams Charania.

Gregg Popovich a donné rendez-vous aux joueurs des Spurs pour discuter avec eux ce jeudi. Il s’agit là de la première rencontre entre le technicien et son effectif au global depuis son accident cardiaque de novembre dernier. Un échange décrit comme émouvant par les sources de Shams Charania, qui indique aussi et surtout que la saison du coach est terminée.

Une décision logique qui met en avant l’aspect santé. Dans un communiqué proposé par les Spurs, Popovich explique mettre en avant sa personne. Et on ne lui en voudra pas, lui qui est le défenseur ultime des préceptes collectifs du basketball.

“J’ai décidé de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison. Mitch Johnson et son équipe ont fait un travail formidable alors que la détermination et le professionnalisme dont les joueurs ont fait preuve, en se serrant les coudes au cours d’une saison difficile, ont été remarquables. Je vais continuer à me concentrer sur ma santé, dans l’espoir de pouvoir redevenir entraîneur à l’avenir.” – Gregg Popovich

En revanche, aucune information n’a encore filtré concernant son futur à long terme. Shams Charania parle du terme “incertain” tandis qu’ici, on préfère se dire qu’hormis en cas de contre-indication majeure, Pop’ ne laisserait jamais sa place et un peu plus de plaisir. À 76 ans, Gregg est l’un des plus grands coachs de l’histoire du basket, de l’histoire du sport en général. Qui mériterait de la vie qu’elle lui offre une sortie à la hauteur de son statut.

Source : Shams Charania, Spurs.