Nouvel épisode du derby de Los Angeles et comme lors de la rencontre précédente, ce sont les Lakers qui sont repartis avec la victoire, 106-102, derrière un gros duo Luka Doncic / LeBron James.

Luka Doncic disputait son premier derby de Los Angeles et on ne peut pas dire qu’il se soit raté, mais avant de parler du Slovène, il faut se pencher sur le début de match.

Rapidement, les Clippers prennent une dizaine de points d’avance et ceux qui ne sont pas familiers avec les matchs des Voiliers pourraient penser que les pensionnaires de l’Intuit Dome se dirigeaient alors vers une victoire facile, mais ça serait très mal connaître James Harden et sa bande. Comme souvent, ils voient leur légère avance fondre comme neige au soleil face à un LeBron James des grands soirs ou en “mode Gear 5” pour reprendre l’expression du commentateur des Lakers.

Eh oui parce que ce match à la Crypto.com Arena était sous le signe d’une collaboration toute particulière entre les Purple & Gold et One Piece. À l’image de Luffy et sa bande, lorsqu’ils sont acculés, les Lakers s’en remettent aux plus forts de l’équipage à savoir Luffy et Zoro LeBron James et Luka Doncic.

Le premier a ramené les siens dans le match tandis que le second a scellé le sort de la rencontre. Si les hommes de J.J. Redick ont tenté à plusieurs reprises de prendre l’avantage, jamais les Clips n’ont lâché à l’image d’un Ivica Zubac des grands soirs (27 points, 16 rebonds).

Luka Doncic s’est retrouvé face à son plat préféré à savoir ce même Ivica Zubac pour sortir un stepback dont il a le secret. Une scène vue des milliers de fois par les fans des Clippers et ce n’est pas parce que Luka Magic a changé de maillot que la sanction a été différente.

Le Slovène scelle le match et les Lakers s’en sortent 106 à 102. LeBron James finit la rencontre avec 28 points et 13 rebonds tandis que Luka Doncic plante 31 pions et ajoute 5 passes.

Si les Lakers ont gagné une bataille, ils n’ont pas encore gagné la guerre parce que les deux équipes de Los Angeles croiseront le fer dans l’ultime derby de la saison dans la nuit de dimanche à lundi.

À moins que les deux franchises ne se croisent enfin en Playoffs…