Les Knicks s’offrent les Grizzlies sur le fil (113-114)

Un OG Anunoby décisif pour New York, avec un tir pour sceller une victoire acquise après une soirée particulièrement serrée face à Memphis. Ja Morant n’a pas eu le luxe d’être aussi décisif que lors de la rencontre face aux Suns, et ça coûte cher aux Grizzlies.

Une rencontre marquante à plus d’un titre, en commençant par la première de Mitchell Robinson cette saison avec le maillot des Knicks. 12 petites minutes pour le pivot, mais d’énormes promesses – sur le papier – pour New York qui va pouvoir retrouver un brin de stabilité sur le poste 5, et décharger Karl-Anthony Towns d’une mission qu’il assumait jusqu’ici quasiment en solo (niveau temps de jeu).

On ne parle de 12 minutes qui n’ont pas non plus changé la face du match, mais d’un début de saison qui doit amener à une alternance saine pour KAT comme pour Mitchell. Des minutes mieux réparties, des bobos en moins, du repos en plus. Enfin, dans un monde ou Thibodeau l’entend de cette oreille, bien sûr.

OG ANUNOBY GAME-WINNING THREE 🔥

Ja couldn’t get it to go on the other end. pic.twitter.com/Mu6KPgxJfy

— SportsCenter (@SportsCenter) March 1, 2025

Tout cela pour dire qu’après une bonne partie de la rencontre entre Memphis et New York, les Grizzlies ont laissé filé une petite avance gérée pourtant depuis le début du match. Un très gros 4e quart-temps des Bockers permet de relancer l’affaire, derrière un Jalen Brunson toujours aussi patron et un OG Anunoby clutch pour sceller la victoire. La stat’ qui marque ? 19 balles perdues pour Memphis, seulement 9 pour NYC. Avec 28 points laissés dans la course par les Oursons. Ça fait mal, ça coûte cher.