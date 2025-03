Les Cavaliers s’offrent les Celtics, Donovan Mitchell impérial (116-123)

LA grosse affiche de la nuit à l’Est, le duel entre les deux meilleures équipes de la conférence. Un duel qui a vu les Celtics s’incliner ace aux Cavaliers, malgré un duo Jayson Tatum – Jaylen Brown de feu. Donovan Mitchell a répondu, guidant Cleveland vers un succès de prestige.

Ces Celtics ont l’expérience. Celle des champions en titre. Celle qui permet d’aborder les matchs avec un poil de sérénité, à ne pas confondre avec l’arrogance. Face aux Cavaliers, les leaders de l’Est, ces hommes de Boston, derniers lauréats du Larry O’Brien, ont montré toutes leurs qualités. À commencer par celles du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown, qui a, pour ainsi dire, survolé la rencontre.

Jay ➡️ Jay pic.twitter.com/yJNq8v9zQ2

— Boston Celtics (@celtics) March 1, 2025

Pour les Cavaliers, le grand défi était celui de la confrontation à l’expérience des C’s. En face, le champion, celui qui sait, celui qui a vu, celui qui a vaincu. Un discours d’un autre âge qui trouve toutefois son intérêt à l’heure d’expliquer comment Cleveland s’est fait avoir. Un début canon, presque symptomatique de Boston. Jaylen Brown dans son grand classique du premier quart, c’est à dire injouable, puis Jayson Tatum en relai. Accompagné par Sam Hauser en guest privilégié. Les Cavs ont du mal à répondre, la défense fait son effet.

Pourtant, rien n’est terminé. Oui, une rencontre entre deux des meilleures équipes du basket en NBA doit tenir ses promesses. Et l’une d’entre elles est le suspense. Une donnée que les Cavaliers ont appris à maîtriser et qui leur a particulièrement servi cette nuit. Derrière une majeure partie du match, un run initié par le duo Mitchell – Evan Mobley, tranchant sous le cercle, replace Cleveland en tête. Pour de bon, les Celtics n’iront plus les chercher, faute à une maladresse que l’on attribuera peut-être au stress du moment.

🎈 Float game is ON. POINT. @spidadmitchell | #LetEmKnow pic.twitter.com/IE27UxObgn

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 1, 2025

41 points pour Donovan Mitchell, 46 pour Jayson Tatum, 37 pour Jaylen Brown… de très gros scoreurs qui ont pu toutefois compter sur des fortunes diverses venues du banc : 6-33 en faveur de Cleveland, une belle différence qui a son impact sur la fraîcheur en fin de partie. Plusieurs tirs laissés de côté de la part des stars, une donnée majeure qui coûte la victoire à Boston.

Gros succès de la part des Cavs, qui imposent leur style à Boston et montrent qu’ils sont bien les premiers de l’Est. Le trône n’est pas à partager, et il faudra cravacher pour le conquérir en Playoffs. Telle est la nature du message envoyé. En espérant qu’il porte ses fruits en mai !