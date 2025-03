Le Big 3 des Sixers : peut-on encore y croire ?

Avec un Joel Embiid out jusqu’à la fin de la saison et un Paul George diminué qui ne répond pas aux attentes, la saison 2024-25 est un cauchemar pour les Sixers et dépeint surtout un avenir plein de questions.

Pourquoi ça n’a pas fonctionné ?

Pour se tourner vers l’avenir, il faut, dans un premier temps, comprendre les raisons de l’échec. Analyser ce qui n’a pas fonctionné et trouver le pourquoi du comment d’un fiasco aussi retentissant que celui des 76ers.

Pour se mettre sur une première piste, un nombre : 15. C’est le nombre de matchs joués par le trio Joel Embiid – Paul George – Tyrese Maxey. On pourrait se dire que lorsque les trois sont sur le parquet, les choses se sont bien passées, et pourtant non.

Avec son Big 3 disponible (mais diminué), les 76ers n’ont remporté que sept matchs pour huit revers. Avant d’accuser les blessures, il y a un autre problème qui a son importance dans la construction de n’importe quelle équipe composée de grosses individualités : la continuité.

Intégrer un joueur du calibre de Paul George, ça demande du temps. Mais ce temps, les 76ers ne l’ont pas eu. Pourtant, PG a semblé vouloir bien faire, trop bien faire par moment.

S’il est facile de se moquer de son apport, le nouveau numéro 8 de Philly n’a pas voulu forcer sa présence et a préféré se fondre dans un collectif qui justement cherchait ses marques.

Pourtant, il a été signé au prix fort (211 millions) pour suppléer notamment les absences prévisibles de Joel Embiid. Chose qu’il n’a jamais faite cette saison à l’image de cet horrible match face aux Nets où il a planté… deux points alors qu’Embiid ET Tyrese Maxey étaient absents. Autre problème et c’est ici qu’on en vient à parler des blessures. On les redoutait en début de saison et elles ont été redoutables durant la régulière.

Outre Tyrese Maxey qui a été, lui aussi, touché par des pépins physiques, Joel Embiid et Paul George n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes cette saison. Avec le premier mis sur la touche jusqu’en octobre, le second pourrait bien suivre. Ainsi, les Sixers commenceraient à penser à leur été dès le mois de mars.

Constat terrible pour une équipe qui avait des ambitions qui s’étendaient jusqu’en juin.

Quelle suite pour le trio des Sixers ?

C’est ici le nerf de la guerre pour le front office des Sixers : quel choix faire avec son Big 3 ?

Philly a sur les mains un trio qui coûte très cher, mais qui ne performe pas. Les fans les plus extrêmes pourraient souhaiter un transfert de Joel Embiid ou de Paul George pour repartir sur des bases plus saines autour de Tyrese Maxey. Mais bonne chance pour transférer ces gars-là au vu de leurs énormes contrats et problèmes de blessure.

Sauf surprise, Jojo sera donc toujours en Pennsylvanie en octobre prochain. Après la dernière trade deadline, le GM des Sixers Daryl Morey avait rappelé que le pivot était au centre de tout le projet (ou Process pour les intimes) des 76ers.

“Joel Embiid est au milieu de tout. Nous pensons que c’est le bon gars autour duquel construire. On y a cru cette saison en connaissant sa situation et on pense que lui, Tyrese Maxey et Paul George peuvent gagner le titre.” Daryl Moxey

Une déclaration à remettre dans le contexte des derniers éléments du dossier Embiid, qui n’a jamais été réellement apte à jouer cette saison.

Maintenant, est-ce que les 76ers sont prêts à passer une nouvelle saison en pariant sur la santé du MVP 2023 ? On verra comment sa nouvelle blessure au genou sera traité mais cela semble en prendre le chemin. Reste à savoir si c’est une bonne idée.

Malgré tout, Daryl Morey a aussi fait part d’une volonté de voir son effectif rajeunir. C’est ici qu’on parle de Paul George, véritable bouc émissaire de la saison des 76ers et qui possède forcément sa part de responsabilité dans tout ce foutoir.

Si les Sixers cherchent à le transférer, qui seront les demandeurs ? Un an en arrière, Paul George faisait une belle saison aux Clippers. Aujourd’hui, la situation est radicalement différente et le marché autour du PG doit être bien moins important.

On prend les mêmes et on recommence ?

Aujourd’hui, l’option la plus vraisemblable serait de tout relancer avec ce groupe l’année prochaine. Non seulement parce qu’il semble difficile de voir un transfert d’une des stars, mais surtout parce qu’on n’a pas vu grand-chose de cet effectif finalement.

C’est trop tôt pour juger un tel trio sur seulement 15 matchs. 15 rencontres où le supposé Big 3 n’était pas à 100%.

Avec un Joel Embiid de retour à son plein potentiel, on parle quand même d’un joueur calibre MVP. Autour de lui, deux forts joueurs en théorie avec un Tyrese Maxey qui ne cesse de monter en puissance et un Paul George qui pourrait enfin avoir de nouveau la tête au basket, ce qui n’était pas le cas cette saison. Priorité au podcast oblige.

Dernier point, le supporting cast autour de cette équipe existe. On peut penser à Jared McCain qui faisait une saison rookie fantastique ou encore Guerschon Yabusele si Philly parvient à le prolonger. De plus, si les Sixers activent le mode tanking à temps, ils pourraient repartir avec un choix de Draft 2025 dans le Top 6.

Si l’optimisme du début de saison a rapidement laissé place au désespoir, on demande quand même à voir le trio des 76ers enfin en pleine possession de ses moyens avant de définitivement tirer un trait sur le Process.

Espérons que cela soit le cas en octobre prochain, même si on a de plus en plus de mal à y croire…

