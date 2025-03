La nouvelle est tombée hier soir et n’a pas surpris grand monde : plombé par son genou gauche, Joel Embiid ne rejouera plus cette saison. C’est l’heure pour les Sixers de sacrifier le reste de la campagne 2024-25 pour conserver leur choix de premier tour de draft.

Il n’y a quasiment rien à retenir de bon dans cette saison catastrophique pour Philadelphie. Entre blessures, mauvais résultats et extrême frustration, rien n’a fonctionné comme prévu chez les Sixers, qui espéraient jouer le titre sous l’impulsion de leur Big Three Joel Embiid – Tyrese Maxey – Paul George.

Néanmoins, dans ce calvaire, les fans de Philly pourraient recevoir un peu de réconfort. Comment ? À travers un choix de premier tour à la Draft 2025.

Avant le début de la saison, on n’imaginait aucun scénario dans lequel les Sixers possèdent leur choix de premier tour en juin prochain. Et pour cause, il doit revenir au Thunder s’il est en dehors du Top 6. Aujourd’hui, cette protection 1-6 est cruciale car Philadelphie possède justement le sixième pire bilan de la NBA.

Si les Sixers terminent dans le Top 6 à la prochaine Loterie, ils conserveront leur choix de premier tour de Draft 2025 et pourront ainsi se renforcer en recrutant un jeune prospect prometteur. S’ils sont septièmes (ou plus bas), le pick reviendra au Thunder et Philadelphie repartira de la Draft avec seulement un choix de deuxième tour. Pas terrible après la saison misérable que sont en train de vivre les Sixers…

Joel Embiid forfait pour le reste de la saison, Philly a donc tout intérêt à enclencher le mode tanking pour les 24 matchs restants, même si ça fait mal au moral pour une franchise qui visait les Finales NBA en début de saison.

Here is what the Sixers’ chance of keeping their top-six protected first-round pick will be depending on where they land in the draft lottery. They’re No. 6 right now, a game ahead of No. 7 BKN and 2.5 games behind No. 5 TOR.

From Wed… TANK WATCH 1.0:https://t.co/TylrgEPcU9 pic.twitter.com/nrPs1uuNvi

— Adam Aaronson (@SixersAdam) February 28, 2025

Dans une Draft 2025 réputée très solide, les Sixers peuvent récupérer un jeunot talentueux pouvant les aider à repartir de l’avant la saison prochaine.

Bien sûr, l’avenir de Philadelphie dépendra avant tout de l’état de santé de Joel Embiid et de la capacité du Big Three (Embiid, Maxey, George) à jouer ensemble, mais récupérer un choix de premier tour de draft n’est jamais anodin (surtout s’il est haut placé). On a vu cette saison le rookie Jared McCain apporter un coup de boost aux Sixers quand ça allait mal, avant qu’il ne se blesse à son tour. Au vu des incertitudes autour de Joel et Paul George, ce pick de draft pourrait être encore plus important pour l’avenir de Philadelphie.

Avant la breaking news concernant Joel Embiid hier soir, les Sixers ont sans cesse indiqué leur volonté de rester compétitifs, mais cela n’a tout simplement plus de sens désormais. Il faut viser la Draft 2025, coûte que coûte, histoire que cette saison cataclysmique débouche enfin sur quelque chose de positif.

Source texte : Tankathon