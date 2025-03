Austin Reaves (Lakers) sort sur blessure face aux Clippers

Si les Lakers ont remporté une nouvelle victoire dans le derby de Los Angeles et que le duo LeBron James – Luka Doncic a brillé, la soirée n’a pas été parfaite pour les Purple & Gold. Austin Reaves est en effet sorti sur blessure.

La troisième option des Lakers n’a joué que 9 minutes cette nuit, la faute à un bobo au mollet droit qui l’a obligé à quitter la rencontre. Selon ESPN, Reaves passera des examens ce samedi qui devraient nous en dire plus sur sa blessure et sa potentielle absence.

Après la rencontre, le coach des Lakers J.J. Redick a indiqué qu’Austin Reaves avait quitté le match “par précaution”, ce qui est plutôt rassurant. On sait que les petites blessures au mollet demandent la plus grande prudence car elles peuvent s’aggraver rapidement si le joueur force trop.

JJ Redick provides an update on Austin Reaves, praises the strong bench play, and reflects on the team remaining competitive with all the changes to the roster. pic.twitter.com/FKViSqLyjI

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 1, 2025

La blessure de Reaves n’a pas empêché les Lakers (aussi privés de Rui Hachimura et en back-to-back) de s’imposer face à leurs voisins des Clippers, LeBron et Luka faisant le taf pour guider leur équipe vers la win. Néanmoins, on connaît l’importance d’Austin dans le succès des Lakers cette saison, lui qui représente peut-être la meilleure troisième option offensive de toute la NBA.

Bon scoreur, playmaker de qualité et très malin pour provoquer des fautes, Austin Reaves tourne à plus de 19 points et 6 passes de moyenne cette saison. S’il devait manquer plusieurs matchs, cela ajouterait pas mal de pression sur LeBron James et Luka Doncic en attaque. Et des joueurs comme Gabe Vincent, Dalton Knecht ou encore Jordan Goodwin devront step-up…

