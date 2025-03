Habituellement, quand vous êtes menés de 22 points dans un match de basket, vous perdez la rencontre. Encore plus quand vous jouez face aux Celtics à Boston. Mais les Cavaliers n’ont jamais rien lâché et ont réussi une magnifique remontada.

25-3.

Vingt-cinq à trois.

C’était le score entre les Celtics et les Cavaliers après cinq minutes de jeu cette nuit, Boston étouffant d’entrée Cleveland dans un match qui semblait alors déjà joué. Mais avec les Cavs, meilleure équipe de saison régulière, rien n’est jamais joué. Et les hommes de Kenny Atkinson ont prouvé une nouvelle fois leur résilience et leur solidité collective.

De 25-3, l’écart s’est réduit à -12 à la fin du premier quart-temps (38-26), puis Cleveland a utilisé la première partie du second quart pour revenir quasiment à hauteur de Boston (49-47 à six minutes de la mi-temps).

“Cela montre qu’on a du cran. Peu importe de combien de points on est menés, on continuera à se battre, et ce jusqu’à la fin du match. Ce soir on a continué à se battre et ils nous ont laissé revenir dans le match à plusieurs reprises.” – Evan Mobley, intérieur All-Star de Cleveland

Les Cavaliers ont notamment pu compter sur Darius Garland et la contribution de la second unit (Sam Merrill, De’Andre Hunter mais surtout Ty Jerome) pour sortir la tête de l’eau. Donovan Mitchell a ensuite pris le relais aux côtés d’Evan Mobley sur le poste 5, la défense de Cleveland a haussé le ton (en jouant en zone, ce qui a sorti Boston de son rythme offensif), et l’écart a continué de fondre comme neige au soleil.

“On s’est battus ! On était menés quoi ? 25-2 ? 25-3 ? Le plus important, c’est de montrer de la résilience. En début de match, rien n’allait, donc on ne pouvait que mieux faire. […] On a pris un coup de poing d’entrée, mais le plus important c’est la manière avec laquelle vous répondez.” – Donovan Mitchell

Les Celtics (privés de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday) ont ensuite remis un coup d’accélérateur pour prendre dix points d’avance à la pause, mais Cleveland a dominé la seconde mi-temps des deux côtés du terrain (42-59), sous l’impulsion notamment d’un énorme Mitchell qui a porté son équipe vers une victoire référence sur les terres du champion en titre.

Les Cavs conservent ainsi leur invincibilité récente (9 victoires de suite) et le meilleur bilan de toute la NBA (49-10). Pas de doute, il faudra compter sur eux en avril et en mai.

Source déclaration : ESPN