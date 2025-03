Dans le choc de la nuit, Donovan Mitchell a été monstrueux pour porter les Cavaliers vers la victoire à Boston. Même une énorme performance du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown n’a pas suffi à ralentir Spida.

Donovan Mitchell est souvent relégué au second plan dans la discussion du MVP, notamment parce qu’il évolue au sein de l’un des meilleurs collectifs NBA. Mais cette nuit, il a prouvé qu’il faisait bien partie de l’élite de la Ligue.

41 points dont 12 dans le quatrième quart-temps, 5 passes, 13/26 au tir dont 5/12 du parking et 10/11 aux lancers-francs.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Spida a fait du TD Garden son jardin. Habitué à briller face aux Celtics, Mitchell a non seulement aidé les Cavs à sonner la révolte en première mi-temps, Cleveland étant mené… 25-3 après cinq minutes de jeu. Mais il a surtout été clutch en fin de match pour climatiser la salle des Celtics.

Donovan Mitchell brought his best to Boston in the Cavs’ 9th straight win!

🕷️ 41 PTS (26 in 2H)

🕷️ 5 AST

🕷️ 5 3PM

Superstar performance on the biggest stage. pic.twitter.com/wu8lL5zi67

— NBA (@NBA) March 1, 2025

En face, Jayson Tatum (46 points, 16 rebonds, 9 passes) et Jaylen Brown (37 points) n’ont rien pu faire malgré leurs performances XXL.

Despite the loss, it was a record night for the Jayson-Jaylen tandem!

JT: 46 PTS | 16 REB | 9 AST | 3 BLK | 4 3PM

JB: 37 PTS | 5 REB | 4 3PM

Their 83 combined PTS is their most as a duo EVER 🍀🍀 pic.twitter.com/WT4OlgjyrA

— NBA (@NBA) March 1, 2025