L’Ouest est une jungle et ça se confirme à l’approche du sprint final avec quatre équipes qui se battent pour le podium de l’Ouest : les Lakers, les Grizzlies, les Nuggets et les Rockets. Alors qui n’aura pas l’avantage du terrain en Playoffs ?

La meilleure dynamique pour les Lakers

Quand vous récupérez l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, ça ne peut qu’aller bien, mais ça peut aller encore mieux lorsque ledit nouveau joueur s’associe à la perfection avec la légende déjà en place.

La connexion entre Luka et LeBron continue de marcher comme sur des roulettes 🍬 pic.twitter.com/D4Y3VNEZnJ

Dit autrement, le duo LeBron James / Luka Doncic fonctionne du feu de Dieu sur les quelques matchs qu’on a pu voir. Aucun ne croque le ballon. À l’inverse, LBJ et Luka Magic se partagent la lumière mutuellement à l’image du match face aux Clippers la nuit dernière.

Si le King a permis aux Lakers de rester au contact, c’est l’ancien Maverick qui a terminé les Voiliers.

Une belle alchimie qu’on retrouve dans les résultats puisque les Lakers sont actuellement sur une belle série de cinq victoires consécutives et de huit succès sur les 10 dernières rencontres.

Cependant, tout n’est pas rose à Los Angeles puisque les Angelinos ont le cinquième calendrier le plus complexe pour terminer la saison. De quoi avoir un beau test en vue des Playoffs. Reste à savoir s’il permettra au LakeShow de gratter le podium de l’Ouest.

Le calendrier le plus difficile pour les Nuggets

Denver a enchaîné neuf victoires de suite sur les trois premières semaines de février. Une série beaucoup décriée par certains à cause du niveau des équipes en face. Il est vrai que les Nuggets ont croisé plusieurs fois les Hornets ou les Blazers, mais une victoire est une victoire et à la fin, on regarde le classement et on fait les comptes.

Justement, Denver a le troisième calendrier le plus complexe pour terminer la régulière. Pour une équipe qui adore tabasser les équipes faibles, ce n’est pas optimal, mais ça permettra de voir de quel bois les Nuggets sont faits.

Si la franchise du Colorado termine fort et confirme sa deuxième place à l’Ouest, Nikola Jokic aura un élément de plus dans sa course au MVP. Nul doute que cette idée doit certainement motiver un peu plus les hommes de Mike Malone.

Qui craquera au finish ?

Parmi les équipes dont on ne parle jamais, on a Memphis. Les Grizzlies sont sur le podium de l’Ouest depuis quasiment le premier jour de la régulière et ne comptent pas le lâcher. Pire encore pour la concurrence, les Oursons semblent en avoir encore sous le pied. Ils démontent l’Ouest sans avoir un Ja Morant exceptionnel, mais avec un duo Jaren Jackson Jr / Desmond Bane qui fait une très grosse saison.

Si le meneur pouvait monter en puissance dans les dernières semaines de régulière, Memphis ajouterait une corde de plus à son arc et se placerait comme un réel favori à la deuxième place.

Enfin, en embuscade, se cachent les Rockets. Houston a connu un coup de moins bien avec la blessure de Fred VanVleet et se retrouvent 5ème. Les Fusées ont su assurer tout de même un minimum afin de rester au contact de ses trois autres concurrents. Une concurrence que H-Town va croiser à quatre reprises avec deux doubles confrontations face aux Nuggets et aux Lakers. Des duels qui pourraient faire office de belles affiches de Playoffs et qui vont être – par définition – immanquables.

Reste à savoir si Jalen Green et sa bande pourront reconstruire une belle dynamique pour au moins avoir l’avantage du terrain en Playoffs.

Point positif pour les Oursons et les Fusées. Leur calendrier respectif est plus abordable que celui des Nuggets et des Lakers.

Pour résumer, on a d’un côté, deux équipes en forme avec un calendrier difficile et de l’autre, deux équipes qui sont dans une période de léger mou, mais qui ont un calendrier plus abordable.

Cela nous promet un sprint final haletant.

